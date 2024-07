Nem, nem és nem: Biden akkor sem lép vissza

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

„Igen, öreg vagyok” – ismerte el Joe Biden amerikai elnök az NBC Newsnek adott interjújában hétfőn, melyet a Politico szemlézett. A beszélgetésben igyekezett tisztára mosni a nevét azután, hogy a június végi katasztrofális vitateljesítménye óta egész Amerika arról beszél: kora miatt teljesen alkalmatlan arra, hogy vezesse az Egyesült Államokat.

Csak három évvel vagyok idősebb Trumpnál először is. Másodszor meg a mentális élességem tök jó”

– nyilatkozta az elnök a tévének, válaszul arra, hogy tucatnyinál is több deomkrata képviselő szólította már fel a vita óta arra, hogy adja fel az elnökjelölti küzdelmet. A Politico azt írja: az interjúban Biden „láthatóan kifejezte frusztrációját” annak kapcsán, hogy folyton a koráról faggatják, s azt bizonygatta, hogy ciklusa alatt és a vita óta is tanújelét adta annak, hogy továbbra is képes ellátni ezt a feladatot.

Ott vagyok és demonstrálom az amerikai népnek, hogy minden képességem birtokában vagyok, hogy nem kellek nekem jegyzetek, súgógépek.

Ki tudok állni és meg tudok válaszolni bármilyen kérdést” – mondta.

Az elnök ismételten kizárta, hogy esetleg kiszállna az elnökjelölti versenyből. „A munka nem ért véget. Tizennégymillió ember szavazott arra, hogy én legyek a Demokrata Párt jelöltje, oké? Rájuk hallgatok.” Arról is beszélt, hogy szerinte a választást éppúgy meg tudja nyerni, ahogy a vita előtt is meg tudta volna.

Nincs közöttünk széles árok. Gyakorlatilag fej-fej melletti verseny ez” – mondta az NBC-nek.

Azt viszont elmondta, hogy semmiképpen nem fog még egyszer olyan színvonalon teljesíteni, mint azon a vitán.

Az interjú egy pontján ugyanakkor megint úgy tűnt, hogy Biden elnök nem igazán tudja világát: mikor Lester Holt műsorvezető megkérdezte, hogy beszélt-e mostanában Barack Obamával, azt válaszolta, hogy „pár hete” nem beszéltek. De arra, hogy a vita óta beszéltek-e, nem tudott világosan visszaemlékezni.

„Nem hinném – lehet, hogy igen. Nem hinném” – mondta.

Emellett helyreutasította a médiát, amiért az mindig a koráról beszél. „Miért nem beszéltek sosem arról a 28 hazugságról?” – kérdezte az elnök, utalva arra, hogy Trump a vita során állítólag hazugsággal nyert. „Hol vagytok ennek kapcsán? Miért nem beszél erről soha a sajtó?” Arra is megkérte a műsorvezetőt, hogy „valamikor gyere el és beszélgessünk arról, hogy miről is kellene beszélnünk” – mármint hogy a sajtónak milyen ügyekkel kellene foglalkoznia.