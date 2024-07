Függetlenség napja 2024: palesztinpárti tüntetők amerikai zászlókat égettek (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

A Visegrád24 egy olyan videót osztott meg, melyen az látható, hogy palesztinpárti tüntetők amerikai zászlókat égetnek Philadelphia utcáin.

A Jewish Chronicle arról írt, hoy napokkal a rendezvények előtt az amerikai hatóságok terrortámadásoktól tartva magas riadókészültséget rendeltek el országszerte.

A whyy.org beszámolójából pedig kiderült, hogy Philadelphiában több száz palesztinpárti tüntető gyűlt össze a Rittenhouse téren július 4-én. A demonstrálók elítélték Izrael gázai megszállását, és mielőbbi tűzszünetet követeltek.

Azonban, mint a lenti felvételeken is látható elszabadultak az indulatok, és

a jelenlévők amerikai zászlókat kezdtek égetni.

A New York Post beszámolói szerint nemcsak Philadelphiában történtek erőszakos cselekedetek. New York utcáin is lángoltak az amerikai nemzeti lobogók.

