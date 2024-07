Elemző: Orbán alaposan felkavarta a brüsszeli állóvizet, sokan máris félnek a kezdeményezésétől

Blokkoló egyharmad

Kiszelly szerint Brüsszelben azért félnek Orbánék kezdeményezésétől, mert ha összeadjuk ezeket a szuverenista, patrióta, európai realista, nemzetállamokban hívő erőket, akkor kijön a blokkoló egyharmad,

amivel a jövőben meg tudják akadályozni a kétharmados döntéseket.

„Azt látjuk, hogy az az alternatíva, amit Magyarországon a Fidesz – a magyar emberek többségének támogatásával – képvisel, már nagyon sok kérdésben Európában is egy többségi álláspont. És ha ezt a törekvést egy frakcióval is meg lehet jeleníteni, akkor a nyugati emberek is azt láthatják majd, hogy ez az irány is egy valós alternatíva” – fejtette ki a szakértő.