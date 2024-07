Bosszúpornóval vádolja és perli a Fox Newst Hunter Biden a Próbaper című minisorozat miatt

Nyitókép: Kris Connor/WireImage/AFP

Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter Biden hétfőn beperelte a Fox Newst, amiért meztelen fotókat és videókat tett közzé róla egy fiktív perről szóló minisorozatban – írja a Reuters.

Hunter Biden azt állítja, hogy a Fox megsértette New York állam úgynevezett bosszúpornótörvényét, amely illegálissá teszi egy személyről készült intim képek közzétételét a beleegyezésük nélkül. A portál szerint Hunter Biden jogalap nélküli gazdagodással és érzelmi sérelem okozásával is vádolja a csatornát.

2022 októberében került be a Fox News streamingszolgáltatójának kínálatába a „The Trial of Hunter Biden: A Mock Trial for the American People” című minisorozat, ami egy fiktív pert mutat be az amerikai elnök fia ellen.

A Fox Nation minisorozata azzal vádolja Hunter Bident, hogy illegális külföldi lobbitevékenységekbe és vesztegetési ügyekbe keveredett, ilyenek miatt azonban sosem emeltek vádat ellene.

A Fox News közleményben azt írta, hogy

a Hunter Bidenről szóló tudósításai pontosak voltak, éppen ezért ez egy teljes mértékben politikai indíttatású per.

Majd hozzátették, hogy csupán óvatosság miatt távolították el a programot áprilisban.

A Reuters szerint a sorozatban olyan képek és videók is szerepelnek, amelyeken Hunter Biden meztelenül, szexuális aktus közben látható.

Az amerikai elnök fia azt állítja, hogy a Fox tudta, hogy a privát fotókat és videókat ellopták, mégis nyilvánosságra hozták, ami sérti a New York-i bosszúpornó törvényt.

„Miközben a sorozat bizonyos valós információkat is felhasznál, szándékosan manipulálja a tényeket, elferdíti az igazságot, a történéseket a kontextusból kiragadva meséli el, és mások szórakoztatására kitalál párbeszédeket” – mondta Hunter Biden az ügyről.

Bident júniusban három vádpontban is bűnösnek ítélte egy delaware-i bíróság esküdtszéke, mert hazudott a fegyvervásárláshoz használt kábítószer-használatáról és illegális lőfegyver birtoklásáról. Ügyvédjei közölték, hogy fellebbeznek.

Ugyanakkor az elnök fia szeptember 5-én Kaliforniában is bíróság elé áll majd, mert állítólag 2016 és 2019 között nem fizetett be 1,4 millió dollárnyi adót, miközben állítólag dollármilliókat költött kábítószerre, kísérőre és egzotikus autókra.

Biden ártatlannak vallotta magát ezekben a vádakban.