Kiteregettek a Politico volt riporterei: így próbálták gátolni őket a Biden család gyanús ügyeinek feltárásakor

„Ne írjatok a laptopról, ne beszéljetek a laptopról, ne tweeteljetek a laptopról” – idézte fel a Politico volt riportere, Marc Caputo azokat az utasításokat, amelyeket akkor kapott a főnökeitől, amikor azok a portál újságíróinak a Biden családról szóló tudósításait igyekeztek időben kitolni, esetenként teljesen elhallgattatni.

Marc Caputo és Tara Palmeri, akik jelenleg az Axios, illetve a Puck újságírói, a Fox News Digital Somebody's Gotta Win podcastjában beszéltek a Politicónál töltött idejükről és az ott, „fentről” rájuk nehezedő nyomásról.

Caputo részletesen elmesélte, hogy a 2020-as választások idején Bidenről tudósított, és amikor odament a szerkesztőjéhez, és azt mondta, hogy mindenképpen írniuk kell Hunter Biden laptopjáról, azt felelték, a médium felsőbb köreiből az az utasítás érkezett, hogy

„ne írj, a laptopról, ne beszélj a laptopról, ne tweetelj a laptopról!”

Ennek eredményeként a Politico végül csupán egyetlen cikkel jelentkezett az ügyben. Ebben is mindössze arról a nyílt levélről számoltak be, amelyet 51 hírszerzési tisztviselő írt alá, és amelyben kijelentették, hogy a Hunter Biden laptopjáról származó anyag „az orosz hírszerzési művelet minden jegyét hordozza”. A jelentés napokkal azután érkezett, hogy a The New York Post 2020 októberében közzétette a laptopról szóló bombasztikus tudósítását.

Caputo rávilágított egy korábbi, 2019-ben írt jelentésére is, amely Hunter Biden „adókötelezettségére” vonatkozott az ellentmondásos hátterű ukrán energetikai vállalatnál, a Buriszmánál végzett munkájával kapcsolatosan.

„Készítettem erről egy klasszikus riportot, ám a szerkesztők magyarázat nélkül elkaszálták” – mondta Caputo.