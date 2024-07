Biden eleinte lesajnálta, most mégis ő lehetne Trump kihívója

Azonban hiába: az alelnök asszony nem válaszolt az elnök állapotát firtató kérdésekre, s hogy átvenné-e tőle a stafétabotot. Sőt, ahogy korábban is, most is megvédte a június 27-i katasztrofális vitateljesítménye miatt kritizált főnökét: visszafogta a közönségét, mondván, ne hallgassanak azokra, akik azzal biztatják őket, hogy „most rajtad a sor, eljött a te időd”.

Eközben viszont Harris mögé elkezdett felsorakozni a Demokrata Párt egy része.

Vasárnap Adam Schiff kaliforniai képviselő közölte, ha Biden nem nyer elsöprő fölénnyel, át kell adni a stafétát másnak, aki képes rá, jelesül az alelnök asszonynak. Hasonlóképpen támogatta az ötletet Jim Clyburn dél-karolinai kongresszusi képviselő. Többen azzal is érvelnek, hogy Harris jobban teljesítene egy vita során Trumppal szemben, és megvan a megfelelő profilja a fiatal szavazók irányába is.

Ugyanakkor mások számára Harris korántsem a természetes utód, lévén komoly küzdelmek árán lett alelnök, és nem vált túl ismertté vagy népszerűvé sem akkor. Joe Biden maga is „befejezetlen munkának” nevezte hivatali ideje első hónapjaiban. Az ő dolga lett volna többek között a migrációs politika ellenőrzése a déli határon, mégis rekordszintre nőtt a migránsok száma az elmúlt három évben. Harrisnak maradt az abortusszal való riogatás és az, hogy egykori, szexuális erőszak-ügyekkel foglalkozó ügyészként sok ilyen személyes történetet tud elmesélni. Emellett rámehet még a fiatalok számára fontos témákra: a diákhitelek elengedése, a fegyveres erőszak visszaszorítása.

Harris nem az egyetlen alternatíva Bidennel szemben, mutat rá a BBC, hiszen ott vannak a népszerű kormányzók – Gretchen Whitmer Michiganből, Gavin Newsom Kaliforniából, Josh Shapiro Pennsylvaniából és JB Pritzker Illinoisból – vagy Pete Buttigieg közlekedési miniszter, esetleg Ro Khanna kaliforniai kongresszusi képviselő. Azonban Harris mellett ott van egy másik érv: ha nem őt választanák Biden utódjául, összeomlana a kampány, a média pedig a „demokrata civakodást” tartaná napirenden, s a fekete képviselők sem lennének boldogok a fekete és dél-ázsiai származású alelnök asszony mellőzésétől.

A republikánusok akaratlanul is építik a politikusnő imázsát, amikor például Lindsey Graham dél-karolinai szenátor „drámaian más” versenyre figyelmeztetett ha az „erőteljes” és Bidennél balosabb Harris asszony váltaná Bident.

Trump maga persze szánalmasnak nevezte Harrist.

De vajon képes lenne-e Harris inkább legyőzni Trumpot, mint Biden? – teszi fel a kérdést a BBC. A válasz pedig bizonytalan. A CNN legutóbbi közvélemény-kutatása szerint ő csupán kettő százalékkal van lemaradva Trump mögött népszerűség terén, míg Biden hattal, a független szavazók, a színesek, a fiatalok és a nők is jobban szeretik. Más kérdés, hogyan alakulna ez, ha Biden félreállna. Mások arra figyelmeztetnek, hogy Harris progresszív hírneve viszont elidegenítheti a szakszervezetek támogatóit és végső soron a munkásokat több billegő államban is.