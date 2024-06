Versenyt futnak Meloniék és a liberálisok a harmadik helyért

Az ECR növekedése miatt most észbe kaptak a liberálisok is, akik csütörtökön újabb EP-képviselőket csábítottak be a pártcsaládjukba, így jelenleg 81 képviselővel rendelkeznek. A liberálisok azt mondják, még csak most kezdtek bele a gyarapodásba, tehát újabb képviselők is érkezhetnek, akikkel akár vissza is szerezhetik a harmadik helyet az EP-ben.

De lehet, hogy erre az ECR-nek is meglesz a maga válasza,

Meloni például még nagy meglepetéseket ígért a következő napokra.

Kérdés, mi lesz az évek óta lebegtetett, nagy jobboldali összefogás sorsa – a döntés elsősorban Giorgia Melonin és a másik jobbos pártcsalád, az Identitás és Demokrácia fő képviselőjén, Marine Le Penen múlik.