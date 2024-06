Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Gunyejev

A Sztrana arról ír, hogy Donyeck megyében Torecknél és New Yorknál is áttörést értek el az orosz csapatok kedden. Az ukrán vezérkar is közölte: Toreck irányába komoly tüzérségi előkészületek zajlanak, és

az orosz erők öt támadási akciót készítettek elő a térségben.

Emlékeztetnek: Konsztantyin Maszkovics ukrán katonai szakértő szerint

az orosz hadsereg jelenlegi célja, hogy bekerítsék a torecki területet.

Ahogy már írtunk is róla, New York természetesen nem azonos az Amerikai Egyesült Államokban található várossal. A település elnevezésével kapcsolatban több variáció ismert: kutatások szerint a név vagy egy Egyesült Államokból érkezett vállalkozótól származik, vagy a németországi Jork városa ihlette, ahonnan telepesek érkezhettek korábban Kelet-Ukrajnába.