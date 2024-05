Tiszta őrület: egy norvég szexuális bűnöző azt akarja, hogy nyilvánítsák emberi jognak a közösségi médiához való hozzáférést

A nyitókép illusztráció. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Egy börtönbüntetését töltő, norvég szexuális bűnöző arra kéri az ország legfelsőbb bíróságát, hogy nyilvánítsák emberi jognak a közösségi médiához való hozzáférést. A kérelmet benyújtó férfit tavaly 13 hónap börtönbüntetésre ítélték, mert molesztált egy kiskorút

és 2 évre eltiltották a Snapchat közösségi oldal használatától, mert azon keresztül lépett kapcsolatba fiatal fiúkkal.

A bíróság csütörtökön tárgyalja a beadványt, a férfi ügyvédei pedig azzal érvelnek, hogy amennyiben megfosztják közösségimédia-fiókjától, az sértené az emberi jogok európai egyezményét. „Az ügy fontos kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az állam milyen mértékben korlátozhatja a közösségi oldalakhoz való hozzáférést, melyek jelentős eszközei a véleménynyilvánítás szabadságának és a társadalmi kapcsolatok fenntartásának” – mondta John Christian Elden védőügyvéd.

Az elítélt férfi kérelmét tavaly novemberben már elutasította a norvég fellebbviteli bíróság,

azzal érvelve hogy a tilalmat „arányosan mérlegete ahhoz a tényhez képest, hogy az alperes a Snapchat alkalmazást a gyermekek szexuális kizsákmányolására használta”. Indoklásában a fellebbviteli bíróság még azt is hozzátette, hogy a férfinak továbbra is joga van más közösségimédia-felületeket használni. Ha a legfelsőbb bíróság is helybenhagyja a döntést, az elítélt még utolsó jogorvoslatként az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordulhat.

