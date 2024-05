Politico: Felpörgetnék Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN/AFP

A Politico szerint a brüsszeli tisztviselők azt szorgalmazzák, hogy már a jövő hónapban megkezdődhessenek a hivatalos tárgyalások Ukrajna európai uniós csatlakozásáról.

A színfalak mögött az EU és Kijev diplomatái intenzíven dolgoznak azon, hogy meggyőzzék a magyar kormányt, járuljon hozzá az Ukrajna csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséhez.

Öt, névtelenségük megőrzését kérő diplomata elmondta, hogy a cél az, hogy a hivatalos tárgyalások már június 25-én megkezdődjenek. A tárgyalások megkezdése morális lökést adna Ukrajnának, amely több mint két éve küzd a teljes körű orosz invázió ellen, és régóta törekszik a nyugati blokkhoz való csatlakozásra.

Az EU vezetői tavaly decemberben közölték Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy szeretnék, ha Ukrajna és Moldova csatlakozna az Unióhoz, amely így 29 tagúra nőne.

A tárgyalások megkezdéséhez szükséges hivatalos jogi eljárást azonban Magyarország ellenállása hátráltatta, írja a Politico.

A diplomaták szerint mind Brüsszel, mind Kijev intenzív kétoldalú diplomáciai munkát folytat Budapesttel az ukrajnai magyar kisebbségekkel kapcsolatos aggodalmak kezelése érdekében.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal befolyásos vezetője és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter áprilisi tárgyalásait követően „a felek a párbeszéd pozitív dinamikájáról számoltak be”– olvasható az ukrán összefoglalóban.

Kijev válaszolt a Budapest által meghatározott 11 pontból álló listára, és várja Magyarország válaszát

– közölte egy diplomata. Majd folytatta, szerinte Magyarország talán le szeretné zárni az ukrán csatlakozási tárgyalások ügyét, mielőtt júliusban átveszi az EU Tanácsának hat hónapos soros elnökségét. De a június 9-i európai parlamenti választások előtt nem akarják megkezdeni a csatlakozásról szóló tanácskozást, mert ez választási kérdéssé válhat.

A tárgyalások megkezdéséhez az uniós országoknak meg kell állapodniuk egy úgynevezett tárgyalási keretről. A 27 főváros azóta alkudozik ezen a dokumentumon, amióta azt az Európai Bizottság márciusban elküldte nekik. Eddig a tárgyalások technikai szinten jól haladnak – mondta két diplomata –, és arra számítanak, hogy az elkövetkező hetekben új tervezetet küldenek az uniós nagyköveteknek, hogy a legkényesebb kérdéseket ki tudják kalapálni.

Ukrajna és uniós támogatói azt szorgalmazzák, hogy a Brüsszel és Kijev közötti kormányközi konferenciát még azelőtt tartsák meg, hogy Magyarország július 1-jén átveszi az EU Tanácsának soros elnökségét.

Eddig Orbán Viktor volt a legnagyobb belső akadálya annak, hogy az EU az elmúlt két évben folyamatosan támogassa Ukrajnát. Többször fenyegetőzött azzal, hogy megakadályozza a Kijevnek nyújtott uniós támogatást, valamint a csatlakozási tárgyalásokról szóló döntéseket és az Oroszország elleni szankciókat.

A Politico szerint a tárgyalási keret elfogadásához Budapest további garanciákat akar az ukrajnai kisebbségek jogi védelmének javítására.

Ugyanakkor Magyarországnak fontos, hogy sikeres legyen az EU Tanácsának elnöksége – vélték a diplomaták. A soros elnökséget jelenleg betöltő belgák is igyekeznek meggyőzni Magyarországot, hogy ez az ő politikai érdekük is, különösen azért, mert Magyarország később több módszer valamelyikével is blokkolhatná Ukrajna csatlakozását, ha akarná. Az EU melletti magyar állandó képviselet szóvivője azt mondta, hogy Magyarország a tárgyalási keretre összpontosít – írta a Politico újságírója.