Nem támogatja az uniós fősodor Von der Leyent, ha a jobboldallal kokettál

Nyitókép: Ursula von der Leyen előadása a katowicei gazdasági fórumon 2024. május 7-én / fotó: Wojtek Radwanski / AFP

Teljesen világos figyelmeztetést, vagy inkább ultimátumot adtak az európai fősodor pártszövetségei az újraválasztásában reménykedő Ursula von der Leyennek: ha nem deklarálja, hogy a június EP-választások után sem működik együtt a nemzeti jobboldal frakcióival,

akkor nem számíthat voksaikra az Európai Bizottság elnökéről szóló jövőbeli szavazáson

– írja az Euractiv.

Az ügy előzménye, hogy Von der Leyen, az Európai Néppárt (EPP) és Nicolas Schmit, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) jelöltje közötti április 29-i vitán az EB elnöke közölte: nem zárja ki, hogy újraválasztása esetén együttműködjön a Giorgia Meloni olasz kormányfő pártját és a volt lengyel kormánypártot, a PiS-t tagjai között tudó Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) frakcióval.

Az uniós lap közli a három mainstream frakció közleményét, illetve azok részleteit, amelyek az erre való reagálásként fenyegetést tartalmaznak.

„Soha nem fogunk együttműködni vagy koalíciót kötni a szélsőjobboldallal! Ez azt is jelenti:

nincs együttműködés vagy szövetség az ECR-rel és az ID-vel az Európai Parlamentben”

– áll az Európai Szocialisták Pártjának (PES) május 4-én kelt nyilatkozatában. A szocialisták azt követelik, hogy az EPP ugyanígy tegyen írásos kötelezettségvállalást erről.

„Nem tudom, hogy Von der Leyen lesz-e a jelölt az Európai Bizottság élére, de lehetőségem volt elmondani neki, hogy ha ő lenne az […], akkor nem maradhat kapcsolatban, illetve nem tárgyalhat az ECR-ral” – közölte egy interjúban Valérie Hayer, a liberális Renew Europe képviselőcsoport elnöke még március 6-án.

„Ön biztos lehet abban, hogy

mi nem lépünk együttműködésbe az ECR-ral a többségi koalíció létrehozásában,

sőt, nyomást fogunk gyakorolni a többi képviselőcsoportra is, hogy ugyanezt tegyék” – fogalmazott Von der Leyennek üzenve május 3-án a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Greens/EFA) EP-frakció társelnöke, Terry Reintke.

Az EP-választások eredményeképpen várhatóan az EPP marad a legnagyobb képviselőcsoport, de nagy kérdés, hogy mely politikai erőkkel akar majd együttműködni a következő ötéves ciklusban az Európai Parlamentben. A szocialisták és a liberálisok is egyetértenek abban, hogy az EPP-nek továbbra is velük összefogva kellene alkotnia az „Európa-párti” többséget, és ehhez a Zöldek is csatlakoznának, ha Von der Leyen tényleg gyakorlatba ültetné az uniós klímavédelmi programot.

Annak, hogy az EPP az ECR-rel és a tőle jobbra álló Identitás és Demokrácia (ID) frakcióval fogjon össze, alig van esélye,

ezt egyelőre senki nem látja reális forgatókönyvnek – folytatja az Euractiv.

Daniel Caspary, a német CDU EP-frakciójának vezetője szerint azonban realistának kell maradni: ha az európai választók a jobboldal megerősödésére voksolnak, akkor a többségi kormányzás megtartásához olyan új partnerek voksaira is szüksége lehet az EPP-nek és szövetségeseinek, mint az ECR-frakció mérsékeltebb pártjai, például a Fratelli d'Italia vagy a csehországi ODS.

Von der Leyen február végén jelentette be újraválasztási ambícióit, egyúttal közölte: mindenkivel kész együttműködni, aki tiszteletben tartja a három „vörös vonalat”: Európa-párti, Ukrajna-párti és betartja a jogállamisági feltételeket.