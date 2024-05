„Koronázd meg a boszorkányt!” – kiakadt a keresztény influenszer az ír előadó sátánista produkcióján (VIDEÓ)

Nyitókép: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Kap Chatfield, ismert keresztény előadó, tanácsadó és filmkészítő is elmondta egy videóban a véleményét a 2024-es Eurovízió ír fellépjéről, a magát nembináris boszorkányként definiáló Bambie Thug-ról, aki egy sátánista rituálét adott elő a színpadon.

Produkciójában, a Doomsday Blue-ban nemcsak hogy egy gyertyákkal körberakott pentagramma kapott fontos szerepet a színpadon, hanem

egy ördögi figura is táncolt az előadóval.

Chatfield – aki a Love Church online lelkészeként is szolgál – mélyen elítélte Thug előadását, mivel úgy vélte, hogy a boszorkányságot népszerűsíti. Majd hozzátette, hogy semmi helye „egy démoni rituálénak” a több évtizedes múltra visszatekintő dalversenyen.

A keresztény influenszer a zenét is szörnyűnek ítélte meg, valamint azon is felháborodott, hogy a show végén megjelent a „Crown the witch” felirat, azaz koronázd meg a boszorkányt.

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

Mint ismert, a woke-őrület itt még nem állt meg az Eurovízión, hiszen az idei versenyt egy magát ugyancsak nembinárisnak valló svájci előadó nyerte meg, akivel Bambie Thug duettet is tervez.