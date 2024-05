Elhunyt az egyik legnagyobb amerikai kortárs író, Paul Auster

Nyitókép: Simone Padovani/Awakening/Getty Images

Az amerikai író és költő helyi idő szerint kedd este hunyt el brooklyini otthonában, szerettei körében. Az egyik legnagyobb amerikai kortárs író már egy ideje tüdőrákkal küzdött, a betegség okozta szövődményekbe halt bele – írta meg a hirado.hu.

Az zsidó származású irodalmi sztár New Yorkban él és alkotott. Leghíresebb művei közé tartozik a New York trilógia. Élete során több mint 30 könyvet írt, műveit több mint 40 nyelvre fordították le, köztük a legtöbbet magyarra is.

Emellett forgatókönyvíróként is dolgozott. Ő írta a Wayne Wang által rendezett Füst című film forgatókönyvét is. Utolsó, Baumgartner című művét már a rákkal folytatott küzdelem közepette fejezte be.

