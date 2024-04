TV-s baki: egy nemi szervet vetítettek le a napfogyatkozás helyett (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

„Őrületesre” sikeredett egy napfogyatkozásról szóló tudósítás egy mexikói tévécsatornánál.

A TV azzal vált most ismertté, hogy a hétfői napfogyatkozásról a nézők által beküldött felvételek bemutatásakor véletlenül egy 18 pluszos videói benne maradt a lejátszási listában, melyen egy férfi nemi szerve látható. Az esetről a New York Post számolt be.

Mint írták, a férfi műsorvezető azokat a városokat sorolta fel, ahonnan jól meg lehetett figyelni a napfogyatkozást, majd egyszer csak a képernyő bal oldalán

feltűnt egy olyan klip, amelyen egy férfi a heréivel eltakarja a napot.

A technikai stáb, mikor észrevette a „bakit”, kapásból lekeverte a szóban forgó felvételt.

Mint kiderült, a „herefogyatkozás” egyébként egy prank Dél- és Közép-Amerikában, a 2019-es chilei napfogyatkozáskor is osztottak meg hasonló képeket és videókat az emberek.

A nem mindennapi bejátszást alább tekintheti meg: