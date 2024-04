Robert C. Castel: Kérdés, hogy megtorló akciót, vagy egy átfogó háború kezdetét látjuk-e

Robert C. Castel elmondta, hogy az irániak mellett a huszik is kilőttek különböző eszközöket Izrael déli része felé, amire válaszként az amerikaiak a szíriai és iraki bázisaikról lelőtték azokat az eszközöket, amelyek az ő légterükön repültek át. A szakértő szerint ahhoz, hogy elrettentsék Iránt attól, hogy a továbbiakban is ilyen támadásokat indítson, ahhoz két eszköz áll rendelkezésre. Az egyik eszköz az a képességek elvétele, tehát

az ellenség háborús kapacitásainak a megsemmisítése, a másik pedig a büntetés, tehát a szankcionálás.

Robert C. Castel a nukleáris fegyverek bevetésének kérdésével kapcsolatban is nyilatkozott. Elmondta, hogy általában ezekre a kérdésekre nem szokott válaszolni, azonban azt kiemelte, hogy a nukleáris fegyverek bevetésének a kérdése nem a katonai döntéshozók kezében van, hanem a legfelsőbb civil döntéshozásnak a kérdése. Szerinte ezzel a hadsereg nem számolhat, ez a legfelsőbb civil vezetés döntése, a hadseregnek úgy kell kalkulálnia, mintha ezek a dolgok nem is lennének.