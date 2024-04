Lemondott a lopással vádolt ukrán miniszter

Nyitóképen: Mykola Szolszkij / YouTube

Az állami földek ellopásával gyanúsított Mykola Szolszkij benyújtotta lemondását az ukrán agrár- és élelmezésügyi miniszteri posztról – számolt be az Unian. Ezt Ruszlan Sztefancsuk parlamenti elnök jelentette be Facebook-oldalán, ahol egyúttal közzétette Szolszkij benyújtott kérelmének másolatát is.

A cikk szerint április 23-án robbant a hír az ukrán sajtóban, hogy lelepleztek egy tervet, amelynek célja állami földek lefoglalása volt Szumi régióban.

A bűnözői csoport, amelynek élén a Verhovna Rada (az ukrán törvényhozás) agrárbizottságának korábbi vezetője – a jelenlegi miniszter – állt, az állami földhivatalok szerveinek vezető tisztségviselőit, valamint olyan személyeket foglalt magában, akik ellenőrizték e szervek tevékenységét.

A minisztert gyanúsítottként jelentették fel.

A cikkben azt írják: az agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszteri posztot 2022. március 24. óta Mykola Szolszkij tölti be. 2019. július 21-én Ukrajna népképviselőjévé választották. 2019. augusztus 29-én a IX. összehívású Verhovna Rada agrár- és földpolitikai bizottságának elnökévé választották.