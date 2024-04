Keresztények milliói nem ünnepelhetik békében a húsvétot

Nyitókép: Iraki keresztények SAFIN HAMID / AFP

A keresztény jogvédő szervezetek szerint mintegy 350-400 ezer Jézusban hívő személyt fenyeget közvetlen életveszély a világban. A keresztényeket gyilkoló szélsőségeseket több helyen az állam és a jogrend védi – olvasható az Euronews összeállításában.

A muszlim országokban a legrosszabb az üldöztetés, amely sok államban rendszerszintű (pl. Szomália és Afganisztán.)

A be nem jelentett vagy eltitkolt esetek számát a keresztény jogvédő szervezetek még felmérni sem tudják.

Muszlim támadók

A statisztikák szerint Nigéria az egyik legveszélyesebb hely a keresztények számára, hiszen az ország északi részén a sária van érvényben. Januárban több tucat nigériai falut ért támadás, melyek során mintegy 200 keresztényt öltek meg. A sorozat folytatódott február 16. és 19. között, amikor a terroristák több faluban 23 embert meggyilkoltak. Közülük hatot elevenen megégettek.

Az elmúlt években Pakisztán is egyre veszélyesebb hellyé vált a keresztények számára. Február 5-én hat muszlim fegyveres tüzet nyitott keresztények egy csoportjára egy piacon. Áldozatuk egy 14 éves fiú, Sunil Masih volt. A gyilkosok további rajtaütésekkel fenyegették meg a lakosokat, majd elmenekültek a helyszínről, és azóta senkit nem fogtak el közülük – írja az Euronews.

Egy tanárnőt pedig a kollégái gyilkoltak meg, mert egyikük álmában az asszony istenkáromló kijelentést tett.

Az Aid to the Church in Need (ACN), a katolikus jótékonysági szervezet 2023-as jelentése szerint a keresztényüldözés növekszik – írja a Newsweek.

„Világszerte csaknem 340 millió keresztény – vagyis minden nyolcból egy – él olyan országban, ahol az üldöztetés valamilyen formáját elszenvedik” – áll a jelentésben.

Ázsiában is romlik a helyzet

Az Open Doors nevű keresztény szervezet minden évben közzé tesz egy jelentést, amelyben megvizsgálják: hol a legveszélyesebb kereszténynek lenni. 2024-es listájukon az első helyen Észak-Korea áll. A koreai rezsim kezdetekről gyűlölettel kezelte a keresztényeket. Jézus követőjeként lelepleződni gyakorlatilag halálos ítéletet jelent – írja a szervezet. Mivel 2023-ban az ország megerősítette a Kínával közös határát, így a keresztények számára nehezebbé vált a menekülés, és nehezebben jut el hozzájuk a támogatás is.

A szervezet a listáján ott található Kína is, ahol csak tavaly 10 ezer gyülekezetet zártak be. Ezek jelentős része kisebb neoprotestáns házigyülekezet volt, de a hivatalos egyházakon is nagy a nyomás.

Az új előírások értelmében a templomoknak olyan táblákat kell elhelyezniük, amelyeken ez áll: „Szeressétek a kommunista pártot, szeressétek az országot, szeressétek a vallást”

– írja a szervezet jelentése.

Az Open Doors leírása szerint a digitális felügyelet egyre erősödik: az egyik tartományban a keresztényeknek regisztrálniuk kell egy államilag ellenőrzött alkalmazáson, mielőtt részt vennének az istentiszteleteken.

A szervezet adatai szerint 2023-ban naponta átlagosan tizenhárom keresztényt öltek meg a hite miatt. A gyilkosságok 82%-a Nigériában történt. Tavaly 14,766 templomot és keresztény ingatlant támadtak meg. A templomok, valamint a keresztény fenntartású iskolák, kórházak és temetők elleni támadások száma 2023-ban robbanásszerűen megugrott, hétszeresére nőtt az előző évhez képest. Ennek hátterében az indiai tömeges erőszak, a kínai templombezárások, valamint a nigériai, nicaraguai és etiópiai támadások állnak – írta a szervezet.