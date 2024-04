Így készülnek az orosz harci drónok (videó)

Nyitókép: YouTube/képernyőfotó

Az orosz-ukrán háború mindennapi részévé vált a drónhadviselés. Mindkét fél rendszeresen veti be ezeket az eszközöket, nem csak megfigyelésre és felderítésre, de támadásra is. Ezúttal egy Belogorovka melletti harci dróngyárba kalauzol el minket Patrick Lancester – az amerikai tengerészgyalogosból lett haditudósító –, aki YouTube-csatornáján a front orosz oldaláról mutatja be a háború mindennapjait.