Ezt mondja a nemzetközi jog az európai katonák Ukrajnába küldéséről

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Alekszej Nyikolszkij

Február vége óta folyamatosan téma az Európai Unióban az európai katonák Ukrajnába küldésének lehetősége. A játékot Emmanuel Macron kezdte, aki nem zárta ki, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába, s erre a francia televízióban még rá is erősített. A lengyel külügyminiszter aztán március közepén jelezte, hogy már vannak NATO-katonák Ukrajnában, s ez teljesen természetes, nem kell meglepődni. A német politikát március elején megrázó Taurus-botrány során nyilvánosságra került hangfelvételből pedig az is világossá vált, hogy brit katonák is állomásoznak már a háborús országban.