Covid eredete: miért kutatjuk?

Négy év telt el azóta, hogy a Covid 19 lezárásokba kényszerítette szinte az egész világot, ám a kutatók még a mai napig nem biztosak abban, pontosan mi is a Covid eredete – olvasható a Deutsche Welle riportjában.

Covid eredete: ez lehet a kulcs a világjárványok ellen. Fotó: Pixabay.

Miért fontos egyáltalán a Covid eredete?

Most, hogy az élet nagyjából visszatért a pandémia után a normális kerékvágásba, jogos is lehet a kérdés. A tudósok szerint azonban nagyon is fontos a kérdés, hiszen ha tudjuk rá a választ, azzal pontosabb képet kaphatunk arról, hogyan indulnak pusztító útjukra a világjárványok. A válasz szerintük tartós hatással lenne az egészségpolitikára, a tudományos finanszírozásra, a tudományról alkotott közvéleményre és a diplomáciai kapcsolatokra.

És hogy mik az eddigi elképzelések a vírus eredetéről?

Tudósok egy csoportja a „zoonózis” elméletét osztja. Az elmélet szerint a vírus a természetben létező koronavírusból fejlődött ki, és vadon élő állatokról terjedt át az emberekre a wuhani Huanan piacon, amely tengeri herkentyűket árusít. A szakértők ennek valószínűségét 77 százalékra teszik, igaz, a Wuhan környékén vadon élő állatokat érintő vizsgálatok meglepő eredményeket mutattak: a kutatók mintáatk vizsgáltak az eredeti SARS-CoV-2 vírus jelei után, de nem találták meg. És azt sem sikerült kideríteniük, hogyan terjedt a vírus a piacról a külső környezetbe.

Global Catastrophic Risk Institute: van más ötlet is

Itt jön képbe a Global Catastrophic Risk Institute munkatársának, Seth Baumnak a teóriája, szerinte ugyanis nem lehet kategorikusan kizárni, hogy laborból szivároghatott ki a vírus. A legerősebb bizonyítékot a 2012-ig visszamenőleg végzett kutatások idővonala szolgáltatja. A wuhani virológiai intézet által közzétett dokumentumok azt mutatják, hogy a tudósok képesek voltak módosított, erősebb, agresszívebb koronavírusokat létrehozni. Ennél többet azonban senki sem tud, az intézet ugyanis elzárkózott a kiterjedt vizsgálatokban való részvételtől. Mindenesetre érdekes tény az is, hogy a virológiai intézet meglehetősen közel fekszik a már említett Huanan piachoz.

Az látható tehát, hogy ez a két elmélet a legelterjedtebb, s bár ha a tudóstársadalom még nem is jutott dűlőre a választ illetően, abban egyetértenek: mindenképp rá kell jönni a Covid eredetére, mert ez felfegyverezhet és felkészíthet minket a következő világjárványra.