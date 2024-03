„Lehet, hogy nem látszik, de itt vagyok már egy ideje” – évet értékelt Joe Biden

Nyitókép: SHAWN THEW / POOL / AFP

***

Megtartotta a hagyományos amerikai elnöki évértékelő, State of the Union beszédét Joe Biden. A novemberi elnökválasztáson a minden valószínűség szerint a demokraták jelöltjeként ismételni próbálkozó Biden több mint egyórás beszédet mondott.

Biden „az elődömként” emlegette többször is Donald Trumpot,

aki idén újra megmérkőzne az elnökségért. Az elnök Trumpot azzal vádolta, hogy „meghajol” Oroszország előtt, és kritizálta a 2021 januári capitoliumi zavargások miatt is.

Joe Biden a bevándorlásról, az abortusz szabályozásáról, a gazdaság helyzetéről és a gázai háborúról is szót ejtett beszédében. A BBC értékelése szerint harcias beszédet mondott Biden, akinek bizonyítania kell alkalmasságát pártja és a szavazók előtt, miután az elmúlt időszakban egymást érték kínos jelenetei, amik előrehaladott korának is köszönhetők.

Az elnök szerint „megbocsáthatatlan”, hogy elődje, Trump elbukta a legalapvetőbb feladatát

és nem törődött velük megfelelően a Covid-járvány idején. Kritizálta Trumpot a NATO-kritikus kijelentései, valamint Oroszországgal kapcsolatos nézetei miatt is. Biden kritikával illette a konzervatív többségű amerikai legfelsőbb bíróságot is, amely a Roe vs Wade ítélet felülbírálásával újra a tagállamok hatáskörébe utalta az abortusz szabályozását, ami miatt több konzervatív tagállamban jelentősen szigorítottak az abortusz elérhetőségén.

Lehet, hogy nem látszik, de itt vagyok már egy ideje”

– kommentálta a 82 éves Biden az életkorára vonatkozó kritikákat, ugyanakkor ő saját pályafutását mint az amerikaias elszántság példájaként nevezte meg.

Mivel évértékelő beszédét az amerikai Kongresszus előtt tartja meg az elnök, a republikánus politikusok folyamatosan kifejezték negatív véleményüket a beszéd során, amikre Biden gúnyosan reagált.

A bevándorlás ügyében Biden a republikánusok támogatását kérte, hogy kétpárti, közös szabályozás szülessen a helyzetre.

Trumpot azzal vádolta, hogy politikai játszmát csinál a bevándorlásból a választási nyereség érdekében.

A gazdaság kapcsán Joe Biden arról beszélt: amikor átvette a hatalmat, akkor szerinte az összeomlás szélén volt az amerikai gazdaság, de most úgy látja, az egész világ irigykedik rájuk. Szerinte a mostani amerikai gazdasági újraéledés „a legnagyobb történet, amit nem meséltek el”.

Biden azt ígérte, támogatni fogja a házat vásárló embereket, felső korlátot vezetne be a gyógyszerköltségekre és jobban megadóztatná a vállalatokat.

Ukrajna kapcsán azt szorgalmazta, hogy folytatódjon a háborúban álló ország katonai segítése.

A gázai háborúval kapcsolatban pedig arról beszélt: kormányzata a tűzszünet elérésén dolgozik a háborúzó felekkel, hogy humanitárius segélyeket juttassanak el a rászorulókhoz. Izraelt kritizálva a gázai civil veszteségeket „szívszaggatónak” nevezte, és leszögezte: Izraelnek „alapvető felelőssége” az ártatlan életek védelme.

A BBC tudósításában végül külön kiemeli, hogy Joe Biden nagyobb bakik nélkül tudta végigmondani beszédét.