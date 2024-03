Íme Charles Foucault, az újbaloldal főfilozófusa, aki a pedofíliát (!) mentegette

(Nyitókép: Youtube-képernyőfotó)

A bölcsészkarok legidézettebb szerzője, a társadalomtudományok imádott vezérlő alakja, kortárs szekuláris szent, egyben a pedofília mentegetője – ő volna Michel Foucault (1926-1984), akit Roger Scruton az újbaloldal vezető gondolkodójának tekint.

A London School of Economics 2016-os elemzése szerint a Fegyelem és büntetés, illetve A szexualitás története című művei minden idők 25 legtöbbet idézett társadalomtudományi könyve között voltak, valamivel több mint százezer idézéssel. 2007-ben az ISI Web of Science szerint ő egyedül volt A legidézettebb tudós a bölcsészettudományok területén.

Foucault a posztmodern és a nyugati öngyűlölet egyik vezéralakja.

Nincs az a szociológia és kulturális antropológia szak, nem is beszélve a genderszakokról, ahol ne áhítattal, a megvilágosodás érzésével olvasnák Foucault-t. Az általa képviselt felfogás épp a legutolsó azok között, amelyek a világ végső megfejtésével dicsekednek, azt gondolják, ők rájöttek, hogy valójában mi mozgatja a világot, az embert. Ilyen persze Foucault előtt is volt pár, és utána is lesz. De aki Foucault és társait (Sartre, Derrida, Judith Butler, sb.) olvassa, azt hiheti, hogy végre itt a kulcs a világ megfejtéséhez, és a megvilágosodás által egy felsőbb kasztba került.

Főleg ezt hiszi, ha egyetemista, és amúgy is ez a célja.

A gyanú paranoid filozófiája

Foucault hatalmi struktúrákat kutat, következésképp mindenhol azt is lát;

híres megjegyzése szerint a hatalom ott csordogál az emberi kapcsolatok kapillárisaiban.

Foucault szerint minden diskurzus hatalmi megnyilvánulás, a társadalmi kapcsolatok két központi fogalma a hatalom és a tudás. A hatalmat monopolizálta a burzsoázia, az határozza meg, hogy mi számít normalitásnak.

Vitatkozni sem nagyon lehet vele, mivel Foucault – jegyzi meg Roger Scruton a Futóbolondok, csalók, agitátorok című kötetében, mely az újbaloldali gondolkodóiról szól – pusztán azt figyeli saját magaslatáról, hogy a kihívó fél milyen érdekeket mozdít elő, azaz szerinte ellenfelei érveinek nincs önértéke.

Scruton a következőket írja Foucault-ról: Foucault a burzsoát leplezte le szüntelen, állítva, hogy igazából minden csak a burzsoá hatalom maszkja:

a nyelv, a kapcsolatok, szóval tényleg minden pusztán a hatalom titkos struktúráit alkotja.

Foucault keményen konstrukcionista: szerinte az „ember” reneszánsz találmány, mivel csak azóta van speciális jelentősége annak, hogy emberek vagyunk, nem pedig, mondjuk, csak földművesek, katonák vagy épp nemesek. Scruton megjegyzi: ez alapján viszont a dinoszauruszok is pusztán modern találmányok. Franciánk szerint a modern lélek is mai találmány, mégpedig az igazságszolgáltatási rendszer találmánya. Foucault a szexuális viszonyokban is hatalmat látott elsősorban, a hatalmi viszonyok alól pedig az őrültek, a bolondok házának lakói az egyedül szabadok meglátása szerint.

Scruton szerint Foucault korai írásaiban sok az eredeti gondolat, ám relativista módszere kétségeket ébreszt gondolatai megalapozottságát illetően,

módszere ugyanis felmenti az alól, hogy végig kelljen futnia az empirikus vizsgálódás keverves köreit”,

a történelmi adatokat nagyon leegyszerűsíti, „nyoma sincs érvelésnek, bizonyítékoknak, a netán kétségeket ébresztő példák és ellenpéldák kutatásának”, Foucault történelemszemlélete sematikus.

Magyarán Foucault módszertana egy fos.

Tekintve a modern társadalomtudomány módszertanfétisét, furcsa, hogy ezt oly könnyedén megbocsátják a franciának.

Scruton szerint Foucault paranoiás, akinek hatalomfelfogása ideológikus és megalapozatlan: „valahányszor hatalomba botlik, egyből leszögezi, hogy az a hatalmat uralkodó pozícióból gyakorolják. Így aztán egyetlen varázsütésre képes a társadalmi rend bármely vonását - még azt is, hogy gondoskodik a betegek gyógyításáról – rejtett hatalomgyakorlásnak minősíteni, amelynek egyetlen funkciója, hogy előmozdítsa a ’hatalmon lévők’ érdekeit”. Így aztán a normális és abnormális nemi magatartás és pusztán hatalmi struktúrák terméke.

A Modern Culture című kötetében Scruton azzal zárja a Foucault-ról szóló fejezetet: „a tagadás kultúrája szisztematikus, szinte paranoiás kísérletet tesz arra, hogy megvizsgálja a korábbi élet bájos jeleneteit, és egyenként a kukába hajítsa őket. Ami megmarad, és amit a diáknak kínálnak, az pontosan az, amit a diák mindenképpen talál – egy szakralitástól és önfeláldozástól mentes világ, amelyben már nem törekszenek a társadalmi reprodukcióra.”

Scruton szerint

Foucault harcias balossága nem a valóság kritikája volt, hanem védekezés a valóság ellen, kapálózás,

hogy ne kelljen elismernie a lényeget, hogy minden hibája ellenére ez a normalitás adatott nekünk”.

Foucault AIDS-es lett, s bár igyekezett úgy gondolkodni, hogy elég dekonstruálni az AIDS és a betegség fogalmát, végül az AIDS dekonstruálta Foucault.