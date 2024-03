Dicsérő szavak Amerikából: Orbán elkerülte az európai összeomlást hazájában azzal, hogy elutasítja a migrációt

Nyitókép: Johanna Geron / POOL / AFP

***

Fred Fleitz, a Center for American Security for America First Policy Institute alelnöke a Newsmaxnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Donald Trump és Orbán Viktor egyaránt kulcsfontosságúnak tartja a bevándorlás problémáját.

Fleitz részt vett Trump és Orbán találkozóján a volt elnök floridai rezidenciáján. Szerinte Orbán Trump közeli szövetségese, és a két konzervatív vezető politikája között sok a hasonlóság. Orbán határozottan elveti a migrációval kapcsolatos uniós álláspontot, ezért

Magyarország egyelőre elkerülte az erőszakot és a társadalom szétesését, ami Nyugat-Európában zajlik.

Fleitz szerint egy ilyen találkozó egy hivatalban lévő miniszterelnök és egy volt amerikai elnök között nagyon szokatlan, és ami még szokatlanabb, hogy Orbán nem is törekedett találkozni Joe Biden elnökkel amerikai látogatása során.

Egyesek azt állítják, hogy ezzel Orbán beavatkozik az amerikai politikába, de az amerikai kormány kiközösítette Magyarországot, ezért a magyar kormányfő szeretné, ha novemberben vezetőváltás történne a Fehér Házban.