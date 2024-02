Volt amerikai dandártábornok magyarázta el, hogyan nyerheti meg a háborút Ukrajna

Mark T. Kimmitt az amerikai hadsereg nyugalmazott dandártábornoka a Politicón megjelent elemzése szerint az ukrajnai csatatér napról napra egyre inkább az első világháborús lövészárkokhoz hasonlít. A katonák lövészárkokban élnek, az előrehaladást méterekben mérik, de a vérengzés közepette

egy mélyreható változás zajlik. A mai világban a csatatér átláthatóvá vált, a robbanófejek sokkal pontosabbak és a fegyverek nagyon olcsók.

A tábornok úgy látja: a véres frontvonalaktól nem messze fekszik a támogatásukhoz és ellátásukhoz szükséges háttér. Ezeket – a mindent eldöntő ellátási láncokat és a csatatér hátsó részét, a tüzérségi állásokkal, parancsnoki állásokkal és logisztikai raktárakkal – mindig is nehéz volt megtalálni, nehéz volt megtámadni és drága volt megsemmisíteni – egészen mostanáig, így a háború kimenetele szempontjából ez jelentheti a kulcsot. Napjainkban a drónok és más harctéri technológiák elterjedése révén a parancsnokok szinte átlátható képet kapnak a teljes harctérről.

Az információ tartós, átfogó, valós idejű és GPS-pontos.

A drónoktól származó, közel tökéletes információk és az irányított lőszerek közel tökéletes támadásainak ez a kombinációja az újdonság a harctéren. Már nincs szükségünk több ezer lövésre; a mai vezérelv az „egy lövés, egy gyilkosság” – fogalmaz a tábornok azonban azt is megjegyzi: ezek a változások nem kizárólag Ukrajnának kedveznek, hanem Oroszországnak is. Az új technológia könnyen beszerezhető és könnyen alkalmazható minden fél számára – ahogyan a hatásainak némi enyhítéséhez szükséges védelem is.

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP