Velencei turizmus: öt euró lesz a belépő

Mint a lap tájékoztat: bár régóta tervezik a regisztrált belépés bevezetését, 2024. április 25-től el is indítják azt, kísérleti jelleggel. Ennek mentén kezdetben (amelyet később akár meg is emelhetnek) napi öt eurót kell majd fizetnie annak, aki be szeretne lépni a városba, sőt, a CNN szerint előre kell regisztrálni is majd, ha valaki meg szeretné látogatni a várost.