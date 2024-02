Súlyos következményei lehetnek, ha elapad a pénzcsap – fenyegető hangnemre váltott a német kancellár

„A mostani befektetéseink mellett eltörpülnének a hosszú távú következményei és költségei annak, ha nem sikerülne megállítani Vlagyimir Putyin agresszióját” – vélekedett.

Scholz szerint most van itt az idő a NATO-szövetség megerősítésének megvitatására is. Emellett kiemelte: Németország, amely évtizedeken át elmaradt a katonai kiadásokra vonatkozó célkitűzésektől, „most élen jár” a védelmi képességek újjáépítésében. A kancellár arra is figyelmeztetett, hogy a nyugati demokráciák számára súlyos globális következményekkel járhat, ha nem támogatják kellőképpen a honvédő háborút folytató Ukrajnát.

Egy ukrajnai orosz győzelem nemcsak Ukrajna mint szabad, demokratikus és független állam végét jelentené, hanem drasztikusan megváltoztatná Európa arculatát is. Mindez súlyos csapást mérne a liberális világrendre.

Ugyanis Oroszország brutális kísérlete, hogy erőszakkal területeket raboljon, mintául szolgálhat más tekintélyelvű vezetők számára világszerte” – fogalmazott Scholz.

(MTI)

Fotó: Kay Nietfeld/dpa Picture-Alliance via AFP