Parázs vita a parlamentben: megfejtették, mi a hasonlóság Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között (VIDEÓ)

2024. október 07. 16:21

„Gyurcsány Ferenc is felhasználta a feleségét a meggazdagodásához, de ő nem hallgatta le. Ezt is legyőztük. Azt is lefogjuk” – mondta Menczer Tamás.

2024. október 07. 16:21

Nyitókép: saját montázs / Földházi Árpád és Mátrai Dávid, Mandiner Menczer Tamás, a Fidesz képviselője napirend előtt szólalt fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. október 7-én. Menczer a felszólalásáról rövid videót is közzétett a Facebook-oldalán. „Nem tudom nem elmondani, hogy milyen hasonlóságot és különbséget fedeztem fel Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között. Gyurcsány Ferenc is felhasználta a feleségét a meggazdagodásához, de ő nem hallgatta le. Ezt is legyőztük. Azt is lefogjuk” – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A felvételt itt tekintheti meg: ***

