Radikális vonzásban

A magyarok egy kicsi, de látható része, úgy néz ki, hajlamos elfeledni akár a tegnapelőtt történéseit is, és nemhogy román, szlovák, de konkrétan magyar­ellenes pártokkal szimpatizál. „Ez létező jelenség, amin sokan elszörnyedtek, és némi morális pánik is érezhető volt” – mondja lapunknak Tokár Géza politológus. Szerinte a felvidéki magyar választók öt százaléka szavazhat a többségi nemzet soviniszta pártjára. Hogy mi a népszerűség kulcsa a magyarok körében is? A markáns rendszerellenesség. A rendszer alatt érthetjük a szlovákiai politikai rendszert a fősodratú, főként atlantista pártokkal, a parlamentarizmust vagy éppen a Nyugatot, a nagy közös ellenségképeket. Emellett a szavazókban erős az Oroszország iránti szimpátia is.