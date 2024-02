Nem csitul az erőszakhullám Svédországban, már a miniszterelnök városát is elérte

Idén már húsz alkalommal robbantottak bevándorló hátterű bűnbandák Svédország szerte, köztük a miniszterelnök városában, Strängnäsben is. A robbantás a Foxtrott néven ismert szervezett bűnözői csoporthoz köthető, és egy konkurens bandatag ellen irányult – számolt be a Magyar Nemzet oldalán Bugnyár Zoltán, a Hír TV Uppsalábn élő tudósítója.

Bugnyár a történtek kapcsán megjegyezte,

Ulf Kristerssont is megrázta az eset, de egyelőre nem látszik a fény az alagút végén.”

A tudósító arra is kitért, hogy Strängnäs a svéd fővárostól kilencven kilométerre nyugatra fekvő, 13 ezer lakosú csendes kisváros az elmúlt hónapokban „nem túl dicsőséges hírnevet” szerzett magának.

A rendőrség rajtaütött egy műhelyen, ahol hatalmas mennyiségű, mintegy száz kilogramm kábítószert foglaltak le, melynek piaci értéke 32 millió korona, azaz 1,1 milliárd forint.

Az eset mindössze két kilométerre történt Kristersson házától.

A fogásról hamar kiderült, hogy a leghírhedtebb bandához, a Foxtrotthoz köthető.

A napokban pedig hatalmas robbanás rázta meg a városkát. A detonáció következtében húsz házat kellett kiüríteni. A köztévé beszámolója szerint ez a konfliktus is a Foxtrotthoz köthető.

A bandavezérkegyetlensége nem ismer határokat

Bugnyár Zoltán azt is ismertette, hogy a Foxtrott már egy ideje komoly bandaháborúban áll konkurens csoportokkal,

tavaly minden korábbinál durvább erőszakhullám söpört emiatt végig elsősorban Stockholmban és környékén.

A szervezett bűnözői csoportot a Kurd Róka néven ismert Rawa Majid vezeti, akit egyes források szerint tavaly Iránban fogtak el, ugyanakkor az SVT közmédium által bemutatott riportban Majid hangja hallható, aki közli, Strängnäs az ő területe, senki nem nyúlhat hozzá, ellenkező esetben „tűzijáték” lesz – idézte fel a nyilatkozatot az újságíró.

A harmincas évei végén járó Majidról ismert, hogy kegyetlensége nem ismer semmilyen határt. Az őszi leszámolásoknak többek között áldozatául esett az egyik konkurens bandavezér Uppsalában lakó édesanyja is.

A tömeges bevándorlás előtt ismeretlen volt a fegyveres erőszak Svédországban

A riporter arra is kitért, hogy bár Kristersson már a tavalyelőtti kampányában is a bevándorlóhátterű bandák megfékezését ígérte, melyet hatalomra kerülésekor kormányának fontos teendői közé emelt, ugyanakkor most bevallotta, „immár a bőrén érzi ennek égető közelségét”.

Amikor ilyen közel kerül, akkor igazán észrevehetővé válik. Most én is megtapasztaltam ezt, és ez élő emlékeztető is számomra”

– nyilatkozta a svéd kormányfő.

A cikkben az újságíró arra is felhívta a figyelmet, hogy

a szolgálatot teljesítő rendőrök a problémát továbbra is a rendőrhiányban látják:

tízből nyolc egyenruhás úgy nyilatkozott a rendőrszövetség megbízásából nemrégiben készített felmérésben, hogy ritkán vagy soha sincsen elég rendőr szolgálatban ahhoz, hogy vissza tudják szorítani az erőszakot.

„A fegyveres erőszakot, amely húsz éve – a tömeges bevándorlás előtt – Svédországban gyakorlatilag ismeretlen fogalom volt” – zárta a beszámolóját Bugnyár Zoltán.

