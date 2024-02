Megint kiakadtak a transzik: J. K. Rowling nagyon sok pénzzel segít egy feminista szervezetet, mutatjuk, mi a tét

Hetvenezer fontot, azaz nagyjából 31 millió forintot adományozott J. K. Rowling, a Harry Potter szerzője egy feminista szervezetnek, a For Women Scotlandnak (FWS), hogy az a brit Legfelsőbb Bíróságon támadja meg Skócia nemrég elfogadott nő-definícióját – írja a Scottish Daily Press.

Miről szól a botrányos jogszabály?

Az FWS 2021-ben fordult először bírósághoz a skót kormányzatnak a Gender Representation on Public Boards (Scotland) Act című törvényben elfogadott nőkre vonatkozó definíciója miatt. A jogszabály azt hivatott biztosítani, hogy az állami testületek ügyvezető tagjainak fele nő legyen, ám nőnek tekintik azokat, akik „azok szeretnének lenni”, „úgy élnek”, illetve már keresztülmentek a nemváltás jogi folyamatán – azaz biológiai férfiak, de nőnek vannak feltüntetve a személyiükben. Magyarán

a jogszabály nőnek tekinti a transznemű „nőket”, a magukat nőnek érző férfiakat.

Egy másik jogszabály, a 2010-es brit Equality Act, azaz egyenlőségi törvény külön definíciót ad a nőkre és a transznemű nőkre, az FWS ez alapján támadja meg a skót genderszabályozást. Eddig egy felülvizsgálati kérelmüket elfogadták, egy másikat pedig elvesztettek.

„Ez a jogszabály a 2010. évi esélyegyenlőségi törvényben szereplő meghatározásokra támaszkodik, és a bírósági felülvizsgálatok azt mutatták, hogy a ’nem’ olyan meghatározása, amely magában foglalja a személy ’szerzett nemét’ a nemi elismerési bizonyítványban, sok nő számára átláthatatlanná és zavarossá teszi az egyenlőségről szóló törvényt” – vélekedik a feminista szervezet.

Hozzáteszik: „Tisztázni kell, hogy a nem biológiai fogalom, és bár az Egyesült Királyság kormánya elismeri ezt, még nem tett semmilyen korrekciós intézkedést a második bírósági felülvizsgálati döntésre válaszul. Alapos okunk van fellebbezni a Court of Session (a skót polgárjogi legfelsőbb bíróság – a szerk.) döntése ellen, és engedélyt kaptunk arra, hogy az ügyet az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága elé vigyük.”

A hírre meglehetősen dühösen reagáltak a transzaktivisták.

Tom Harlow, a Cabaret Against The Hate Crime munkatársa felhívást tett közzé az X-en (egykor Twitter), és az FWS-t „terfnek”, azaz transzkirekesztő radikális feminista szervezetnek nevezte. Harlow LMBTQ-szervezetek egész sorát igyekszik mozgósítani (StonewallUK, LMBTYS, THTORGUK, Scottish Trans, TIE, SwitchboardLGBT, Mermaidsgender és PrideUKORG).

Harlow így akadt ki: „Tisztában van azzal, hogy ez a skóciai TERF szervezet JK Rowling 70 ezer fontos adományával együtt megpróbálja megváltoztatni az egyenlőségi törvényt? Hogyan akadályozhatjuk meg, hogy ezt még a bíróságon is megvitassák? Hogyan biztosíthatjuk, hogy a transzneműek jogai védve legyenek, és ne legyenek kitéve a túl sok pénzzel és idővel rendelkező terfek állandó jogi fenyegetéseinek?”

A skót feminista szervezetnél eddig 807 adományozótól 101900 font gyűlt össze

J. K. Rowling évek óta a transznemű mozgalom egyik fő ellensége. 2019-ben ugyanis kiállt egy „transzfóbia” miatt elbocsátott nőtársa mellett. Maya Forstatert azért rúgtak ki kutatói állásából a Globális Fejlesztési Központból (Centre for Global Development), mert azt hangoztatta, hogy az emberek nem változtathatják meg a biológiai nemüket. Forstater másodfokon is elvesztette a pert. A bíróság indoklása többek közt így hangzott: „Nézeteiben abszolutista, és álláspontjának központi része, hogy úgy fog nevezni egy személyt, amit ő maga megfelelőnek tart, még akkor is, ha ezzel megsérti a méltóságát az illetőnek, vagy ellenséges, megalázó, megfélemlítő környezetet teremt a számára. Ez a megközelítés nem méltó tiszteletre demokratikus társadalmakban.”

Rowling azt tweetelte az esetre reagálván: „Öltözz, ahogy szeretnél. Hívd magad annak, aminek szeretnéd. Aludj azzal a felnőttel, akivel szeretnél. Éld a számodra legjobb életet békében és biztonságban.

De elbocsájtani egy nőt a munkahelyéről, azért mert azt állítja, hogy nem lehet nemet váltani?”

A bejegyzés következtében felrobbant az internet, s Rowling, aki egyébként progresszív ügyek védelmezője, megkapta a „transzfób” jelzőt.

A The Spectator brit hetilap honlapján James Kirkup így kommentálta az esetet: „Sokat írtam a politikusokról, minden pártból, akik magánban aggodalmukat és kritikájukat fejezik ki a transzneműeket segíteni kívánó törvényekkel kapcsolatban, amelyek, mellékesen, következményekkel vannak a nők jogaira. Úgyszintén sokat írtam arról, hogy egyes médiumok, beleértve a BBC-birodalom részeit, nem megfelelően tálalták a témát. Úgyszintén nagyon sok nőről tudok, akik aggódnak az egész miatt, de nem szólnak róla. Sokuk fél a támadásoktól, a transzfóbiával való meggyanúsítástól. Egyesek közülük híresek, gazdagok és befolyásosak. Hogy ők is csöndben maradnak, az mutat valamit abból, mekkora szerepet játszik a transzügyek kapcsán a félelem.”

Amikor aztán 2021-ben az év emberéről való szavazáson a brit baloldali The Guardian lapnál Rowling állt nyerésre, törölték a szavazást, valószínűleg azért, mert Rowling viccet csinált a skót hatóságok azon döntéséből, hogy nőként regisztráltak egy transznemű erőszaktevőt. Rowling a londoni The Times egy cikkére reagált, melynek címe: „»Abszurdum«, hogy a rendőrök nőként regisztrálják az erőszaktevőket.” Rowling azt tweetelte George Orwellt parafrazeálva: „A háború béke. A szabadság rabszolgaság. A tudatlanság erő. A pénisszel rendelkező egyén, aki megerőszakolt téged pedig egy nő.”

A legabszurdabb eset talán az volt, amikor az amerikai Kviddics-szövetségek, azaz a US Quidditch és a Major League Quidditch bejelentették, hogy

átnevezik a Rowling által kitalált és általuk a valóságba átültetni megpróbált sportot, mivel Rowling „transzfób”.

Mint 2024. február 20-án, kedd reggel írtuk: már az erősen transzmozgalom-párti New York Times is megjelentetett egy riportot a nemváltást megbánó detranzícionálókról „Mint gyerekek, transzok voltak. Többé már nem azok” címmel. A téma erős tabu az LMBTQ-mozgalomban, sőt a nyugati közvéleményben is, bár mostanában egyre jobban feszegetik a kérdést, ami irtó kellemetlen a transzmozgalomnak.

A Parents Defending Education nem teljes körű felmérése szerint 2024 januárjában az Egyesült Államokban 18587 iskolája nem hajlandó információkat kiadni a szülőknek gyermekük nemi identitásáról és nemi irányultságáról – mindez 10,8 millió gyermeket és szüleiket érinti.