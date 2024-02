Amit Alex Sorosról tudni érdemes: partizás, LMBTQI-aktivizmus és ellenzéki kötődések

Soros György fia, Alexander Soros, aki most már deklaráltan is a milliárdos spekuláns örököse, több szálon is kötődik Magyarországhoz: 2019-ben részt vett és felszólalt a CEU diplomaosztóján, 2021-ben az SZFE-ügyben hallatta a hangját, tavaly pedig sajtóhírek szerint összefuthatott Karácsony Gergely főpolgármester volt főtanácsadójával, Korányi Dáviddal.