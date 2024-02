Elhalasztották Donald Trump egyik perét

Egy szövetségi bíró elhalasztotta Donald Trump volt amerikai elnök választások felforgatásával kapcsolatos perét – írja a BBC. A per március 4-én kezdődött volna, de most határozatlan időre elhalasztják.

Az ügy Trump azon állítólagos erőfeszítéseit vizsgálta volna, amelyek célja a 2020-as választási eredmények megdöntése volt.

Ügyvédei azzal érveltek, hogy nem kell büntetőjogi vádakkal szembenéznie, mert akkor még hivatalban lévő elnök volt.

A per így most hónapokig is elhúzódhat, utána pedig valószínűsíthetően az amerikai Legfelsőbb Bíróság fogja tárgyalni.

