Komoly elismeréssel fogadta az amerikai jobboldal Tucker Carlson Putyin-interjúját

Miközben a mainstream sajtóban kritizálják, az amerikai jobboldal új hullámának arcai méltatják Tucker Carlson Vlagyimir Putyinnal készült interjúját. Ben Shapiro, a fiatal konzervatív véleményvezér szerint Carlson „nagy munkát végzett”, és „lenyűgöző interjú” született. Vivek Ramaswamy, a nemrég visszalépett republikánus elnökaspiráns, aki legtöbb kérdésben Donald Trumppal ért egyet, azt közölte: „Tucker nem bánik kesztyűs kézzel Putyinnal. Szeretem!”

„Az elnökeink bábok. Tudtuk ezt, de Putyin meg is erősíti”

Candace Owens, a konzervatív nézeteket fekete nőként képviselő amerikai véleményvezér bővebben is kifejtette gondolatait: „Az elnökeink bábok. Tudtuk ezt, de Putyin meg is erősíti. A CIA ellenőrzi azokat az elnököket. Tudjuk onnan is, hogy miként reagált a mély állam Trumpra, akire nem számítottak. Lebutítják és bedrogozzák az amerikaiak tömegeit, miközben kormányokat buktatnak meg szerte a világ körül. De miért?” – fejtette ki nézeteit Owens.

Robert Kennedy Jr, aki a demokraták oldalán, Joe Bidennel szemben szállt be – nem túl sok eséllyel – az elnökjelölti versengésbe, szintén megszólalt az interjú kapcsán. „Tucker Carlsont napokig pocskondiázták. A mainstream média és a demokrata elit ideges amiatt, mert csak végzi a munkáját. Az amerikaiak el tudják viselni a gondolatébresztő beszélgetéseket.

Képesek vagyunk veszélyes gondolatokkal vagy ellentmondásos eszmékkel is megbirkózni,

akkor is, ha nem illenek a fősodorbeli narratívába. Hadd döntsük el mi magunk!” – jelentette ki a politikus.

***