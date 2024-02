Az amerikai lap nagyon belezavarodott a szenátorok és a magyar kormány ügyébe

Több cikkben is beszámol az amerikai szenátorok budapesti látogatásáról a The Washington Post, ám azok teljességgel ellentmondanak egymásnak: az egyikben például arról ír, hogy a politikusok nagy nyomást gyakorolnak Magyarországra Svédország NATO-csatlakozásának ügyében, a másikban viszont leszögezik, hogy egyetlen kormánytaggal sem találkoztak. Sőt, egyikük, Jeanne Shaheen demokrata szenátor maga is azt mondta, kiábrándítónak tartja, hogy a magyar kormányból senki sem találkozik a delegációval.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a politikusok érkezése előtt már jelezte:

Nem érdemes nyomásgyakorlással próbálkozniuk, hiszen Magyarország szuverén ország, az Országgyűlés így nem különböző kongresszusi delegációk látogatása alapján hoz döntéseket.

Hozzátette, ettől függetlenül örül az érkezésüknek, hiszen így a saját szemükkel láthatják, hogy mindaz, amit olvashatnak a liberális amerikai portálokon Magyarországról, szemenszedett hazugság.