Trump rákapcsolt: már most átvenné a republikánusok vezetését, hogy szembeszálljon Bidennel

Donald Trump az iowai és New Hampshire-i kettős győzelme után teljes uralomra tör a Republikánus Pártban, ezzel is jelezvén, hogy esetleges második elnöki ciklusában milyen erőskezű vezetőként szándékozik fellépni, írja a CNN.

Stephen Collinson elemzése szerint Trump megpróbálja rábírni Nikki Haley-t, hogy hagyjon fel a párt elnökjelöltségért folytatott versennyel, és kiközösítéssel fenyegeti azokat az adományozókat, akik a volt dél-karolinai kormányzót támogatják. Emellett nyomást gyakorol a kongresszus republikánus tagjaira, hogy rúgják fel az alakuló határvédelmi egyezményt Joe Bidenékkal, ezáltal csökkentve annak győzelmi esélyeit,

és kihasználva a határválságot a saját választási sikerei érdekében.

„Orbán Viktor nagyszerű ember”

„Trump a Republikánus Párt egykori ellenfeleit és kulcsfontosságú döntéshozóit is megfélemlíti, ahogyan tette azt a Fehér Házban töltött négy éve alatt” – írja a cikk szerzője. Úgy véli, ez a politikus személyiségéből is fakad: ahogy növekszik a hatalma, úgy bontja le folyamatosan a korlátokat és veszi semmibe a szabályokat; nem véletlen, hogy egyetlen ciklusa alatt kétszer is vád alá helyezték. Mindez összhangban van a saját maga által kreált személyiségével, „miszerint minden szobában ő a legerősebb ember”, és ez a meggyőződés tartotta meg őt az üzleti életben, a valóságshow-kban és exelnökként is.

Trump kritikusai ezért egyre jobban aggódnak, hogy egy esetleges második elnöki ciklusával beköszönt az önkényuralom az Ovális Irodában. Az pedig, hogy már két megmérettetés után ki akarja szorítani Haleyt a versenyből, „összhangban van a demokratikus folyamatok iránti tiszteletlenségével”.

A volt elnök egyébként nem is nagyon titkolja a szándékait. Gyakran elmondta például, hogy második ciklusát az ellenségein való megtorlásnak szentelné. Naponta teljes büntetőjogi mentességet követel az elnökök számára, részben azért, hogy ő maga elkerülje a büntetőeljárást a 2020-as választások megdöntésére tett kísérletei miatt, illetve hogy újbóli megválasztása esetén következmények nélkül úgy viselkedhessen, ahogyan neki tetszik – magyarázza a CNN szerzője.

A New Hampshire állambeli Manchesterben szombat este tartott győzelmi nagygyűlésén Trump „nagyszerű emberként” dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki a CNN elemzője szerint „módszeresen csorbította a politikai szabadságjogokat, lecsapott a független sajtóra, ellehetetlenítette a választási rendszert és a bíróságokat”. A „Make America Great Again” támogatói közül azonban sokan hősként és példaképként tekintenek rá.

„Akik nem szeretik, azért nem, mert túl erős. De az a jó, ha egy ország élén erős ember áll”

– fejtegette Trump.

Akinek ezek a megjegyzései – írja Stephen Collinson – megerősítették azt a benyomást, hogy Orbán Viktor jobb prototípusa lehet annak az autoriter vezetőnek, akivé Trump szeretne válni, mint azok az 1930-as évekbeli európai diktátorok, akikhez a közelmúltban, különösen a bevándorlókkal szemben folytatott retorikája miatt hasonlítani látszott.

Trump türelmetlensége még visszaüthet

A közelgő választás a modern amerikai történelem egyik leginkább sorsdöntő voksolásának ígérkezik, ám Trump számára kockázatokat is rejt a saját súlyának és hatalmának folytonos hangoztatása; ezzel kvázi megerősítheti Biden érveit, miszerint novemberi megválasztása után az exelnök veszélyeztetné a demokráciát. A Haley-vel szemben erőszakos fellépése és a gyakran használt „szexista nyelvezete” pedig elidegenítheti a mérsékeltebb, független, külvárosi szavazók egy részét, akiket a Republikánus Párt az előválasztáson magához vonz.

Katon Dawson, a dél-karolinai republikánusok korábbi elnöke a CNN State of the Race című műsorában Trump viselkedésének lehetséges következményeire hívta fel a figyelmet. A Haley-t támogató Dawson arra figyelmeztetett, hogy Trump „polarizálná” a dél-karolinai nőket az olyan „mocskos kis megjegyzéseivel, mint például, hogy milyen ruha volt Nikkin”.

Hozzátette:

„Donald Trump úgy viselkedik, mintha az Egyesült Államok elnöke helyett Kuba elnöke akarna lenni."

Ezt az is bizonyítja, hogy mélységesen frusztráltnak tűnt amiatt, hogy Haley a felszólítása ellenére sem szállt ki a versenyből, jelentette ki Kaitlan Collins, a CNN munkatársa.

A korábbi kampányok története ugyanakkor azt mutatja, hogy Trump számára a visszafogottság és a tisztelet talán hatékonyabb lenne, mint vetélytársa erőszakos kiszorítása és az egyéb fenyegetések. Úgy tűnik, ezt kezdi is valamennyire megérteni, mert csütörtökön kiállt a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC)azon határozattervezete ellen, amelyben már most őt nyilvánították volna esélyes jelöltté.

A bevándorlási megállapodás szétzilálása

A volt elnök jelenleg inkább azzal foglalkozik, hogy megakadályozzon egy megállapodást, „amelyet republikánus és demokrata szenátorok kínkeservesen raknak össze a déli határválság kezelésére”. Trump a magánbeszélgetésekben és a közösségi médiában tett nyilvános nyilatkozataiban is azért lobbizik, hogy a republikánusok minél nagyobb számban ellenezzék és akadályozzák ezt az egyezményt. Ennek oka, hogy ő akar kampányolni a témával, és így biztosítani, hogy Biden ne tudja enyhíteni a határra nehezedő nyomást – ennek örvén pedig nagyobb esélye lenne a választásokon.

A volt elnök folyamatos manőverezése alaposan feldühített néhány republikánus szenátort, miközben Biden hajlandónak tűnik elfogadni a Trump-korszak keményvonalas bevándorlási politikája néhány elemének visszatérését egy kompromisszum keretében.

Trump és csatlósai azt is világossá tették, hogy ellenzik Biden legújabb, hatvanmilliárd dolláros segélycsomagját Ukrajnának.

Chris Murphy connecticuti demokrata szenátor, aki mind a bevándorlási, mind az ukrajnai vitákban erőteljesen részt vett, aggodalmának adott hangot, hogy egy ember – aki jelenleg semmilyen kormányzati szerepet nem tölt be – fenyegető árnyéka rávetülhet ilyen fontos ügyekre.

„Bízom benne, hogy nem olyan világban élünk, amelyben egy személynek a Republikánus Párton belül olyan nagy hatalma van, hogy meg tudna állítani egy kétpárti törvényjavaslatot, amely értelmesebbé tenné a bevándorlási politikánkat” – mondta.

„Remélem, egyetlen személynek sincs akkora hatalma a Republikánus Párton belül, hogy átadja Ukrajnát Vlagyimir Putyinnak, de majd kiderül a válasz erre is.”

Nyitókép: Donald Trump republikánus elnökjelölt beszél a New Hampshire állambeli Nashuában tartott választási esti győzelmi partin 2024. január 23-án. (Timothy A. Clary/AFP)