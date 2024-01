The Times: Ideje elűzni Orbán Viktort, Putyin uniós bábját

A The Times szerzője szerint „az illiberális magyar vezető” Oroszországgal való barátsága komoly veszélyt jelent az európai egységre nézve. A lap arról írt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki a magyarországi szovjet erők hosszú hajú ellenfeléből vált „választott autokratává”, túl sokáig számíthatott „a nacionalista beállítottságú” Lengyelország támogatására, hogy belülről meghiúsítsa az Európai Uniót. Az írás kitért arra, hogy Orbán megakadályozta,

hogy 50 milliárd eurós segélycsomagot nyújtson Ukrajnának, amelyre az orosz támadás alatt államként való túléléshez van szüksége.

A szerző, Roger Boyes azt a megállapítást tette, hogy Orbán ezt nemcsak azért teszi, hogy Putyin kedvében járjon, hanem azért is, mert Donald Trump novemberi győzelmére fogad. Ezt a játszmázást az a tudat tette lehetővé, hogy Lengyelország a Jog és Igazságosság párti kormány alatt mindig nyilvánosan Orbán mellett áll, még akkor is, amikor nem értett vele egyet Volodimir Zelenszkij háborús törekvéseivel kapcsolatban. A Tusk-kormány leváltása megváltoztatta ezt a számítást. Az írás végül arra jutott, hogy sokak számára Orbán ijesztőbb lett, mint a Brexit, a liberális Európa fogalmát teljesen szét akarja bontani, és sötét szövetségese Putyin. Ezért távoznia kellene; ha nem is Brüsszel diktátumára, akkor kimerült szavazóinak parancsára.