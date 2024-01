Rendőrök mentek az elnöki palotába, puccsszerű jelenetek rázzák meg Lengyelországot (videók)

A rendőrség behatol az elnöki palotába, hogy letartóztassa az elnök által kegyelemben részesített ellenzéki képviselőket” – olvasható Piotr Müller volt kormányszóvivő, a PiS képviselőjének X-bejegyzésében.

Szymon Szynkowski vel Sek volt külügyminiszter, a PiS képviselője szerint a történtek „a törvénytelenség uralmát mutatják, olyan nemzetközi szégyent jelentenek, amilyen 1989 óta nem fordult elő”.

Eközben a régi-új kormányfő, Donald Tusk Andrzej Dudát kárhoztatja.

Az Európai Tanács volt elnöke nyugtalanítónak nevezte, hogy az államfő „részt vesz az állami berendezkedést érintő káoszban és konfliktusban”. A büntető törvénykönyvet idézve Tusk aláhúzta: büntetőjogi felelősség terheli azt, aki egy bűntett elkövetőjét bújtatja. Hozzátette: az idézettel tudatosítani akarja Dudával, „mibe bonyolódott bele”.

Az események egyébként kedd éjszaka is zajlottak. Przemyslaw Czarnek a PiS képviselője arról számolt be a sajtónak, hogy nem engedték be őket a rendőrségre, ahova azonban képviselői jogaik miatt bemehettek volna ellenőrzést végezni. A közösségi oldalakra is felkerült felvételeken látszik, hogy masszív rendőrsorfal vette körül az épületet.

📌 Polonya karıştı!



Varşova polisi, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluğa azmettirmek suçlamasıyla 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek gözaltına aldı.pic.twitter.com/MacBgnTIID — 23 DERECE (@yirmiucderece) January 9, 2024

A rendőrség előtt spontán összegyűlt jobboldaliak is azt skandálták, engedjék be őket a letartóztatottakhoz.

A rendőrség után a tömeg a Varsó-Grochów-i börtönhöz vonult.

Grażyna Ignaczak-Bandych, az elnöki kancellária vezetője a történtek után arról tájékoztatott, hogy

Andrzej Duda elnök levélben fordul az államfőkhöz és a nemzetközi intézmények vezetőihez,

amelyben tájékoztatja őket arról, hogy Lengyelországban a végrehajtó hatalom megsérti a törvényeket és az alkotmányt.

Nyitókép: képernyőmentés