Lehet kétnyelvű Dél-Szlovákia

Negyedik kormányfői ciklusát kezdte meg októberben Robert Fico. Ennek egyik, számunkra fontos mellékszála, hogy első ülésén menesztette Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost, és akár a magyaroknak tett gesztusnak is tekinthető, hogy a törvényhozásba be nem jutó – december óta Magyar Szövetség néven működő – Szövetség párt által javasolt Horony Ákost nevezte ki utódjának. A 49 éves festő­művész és jogász Dunaszerdahelyen él, a helyi és kisebbségi politika aktív résztvevője, volt kulturális államtitkári asszisztens, civilként a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálatnál anyanyelvhasználati jogokkal foglalkozott. Egy évtizede segíti a szlovák–magyar kisebbségi vegyes bizottság munkáját, s hivatalba lépése előtt is tagja volt a Kisebbségi Kormánybiztosi Hivatal magyar nyelvi tanácsadó csoportjának.