Jelentés: rég támadtak olyan hevesen az oroszok, mint most

A brit védelmi minisztérium vasárnapi jelentése szerint az elmúlt egy hétben fokozta támadásainak számát az orosz hadsereg. Pénteken az ukrán vezérkar közölte, hogy a frontvonalon 27 százalékkal nőtt meg az orosz támadások száma, továbbá 81 légitámadás és 45 rakéta-sorozatvetős támadás történt.

Összevetve ezeket a múlt heti adatokkal a tárca szerint tisztán látható, mennyivel nagyobb erővel támad az orosz hadsereg. Ugyanakkor hozzátették, hogy a nagy előrenyomulásnak ára is van, hiszen az orosz hadsereg vesztesége is jelentősen növekedet, halálos áldozatokból is 15 százalékkal többet regisztráltak, mint a megelőző héten.

A brit minisztérium tájékoztatása szerint azért nőhetett meg az oroszok lendülete, mivel befagyott a térségben a föld, a páncélozott járművek pedig el tudtak indulni a terepen.

