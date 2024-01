Európa fegyverkezik. Európa fegyverkezik?

Azonban a legtöbb európai kormányzat támogatása az egyértelműen mostohagyerekként kezelt védelmi kiadások, és védelmi ipar irányába gyakorlatilag nem létezik. Jól mutatja az európai hozzáállást már csak a védelem gondolatához is (sic!), hogy az Európai Parlament kutatóintézetének (European Parliament Research Service) az európai védelmi ipar erősítéséről szóló cikkéhez egyetlen hozzászólás érkezett. És ez is háborús nyerészkedéssel, valamint kolonializmussal vádolja az EU-t.

Az iparról szóló írásban sem mehetünk el azonban a fegyveres erők másik létfontosságú összetevője, a katona mellett. Nemcsak Zrínyi Miklós énekelt fegyverről és vitézről a Szigeti veszedelemben. A modern hadseregeknek éppúgy elengedhetetlen részét képezik a harcosok, mint 360 éve a hadvezér-költő korában.

Mert mit ér a paripa, ha nincs lovasa? Mit ér a legjobb szablya, ha nincs aki forgassa?

Ezekre a kérdésekre a brüsszeli vezetésnek és a hozzá hasonló globalista kormányzatoknak látványosan nincs válasza. Ki fog harcolni és meghalni az EU-ért? Amíg a tábortűz körül népdalokat éneklőket automatikusan szélsőjobboldalinak minősítik, vagy bárki gyanús, aki (ön)védelemről mer beszélni, addig nincs és nem is lehet semmilyen előrelépés. Amíg erre a kérdésre nincs válasz, addig a fenti nyögvenyelős próbálkozások is eleve kudarcra vannak ítélve. Pedig akár igaza is lehet a lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjének. Ha ne adj’Isten valami történik az USA-ban, Oroszország valóban megpróbálhatja fegyveres erővel rákényszeríteni akaratát az EU-ra. Nem évtizedek múlva, nem valamikor a jövőben, hanem néhány éven belül. És akkor mi lesz?

Nyitókép: a Magyar Honvédség Facebook-oldala, készítője Kertész László; a képen gyakorlatozó honvéd látható a MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandárból.