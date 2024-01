Egy kulcsállamnak a nemzeti érdekeket kell szem előtt tartania – Carlos Roa a Mandinernek

Hogyan látja az európai parlamenti választás és csúcspozíciókról szóló alkudozások előtt álló, belső és külső kihívásokkal is küzdő Európai Unió jövőjét?

Inkább pesszimista vagyok. Ha tágabb kontextusban értelmezzük a helyzetet, akkor azt látjuk, az Európai Unió stratégiája az utóbbi bő két évtizedben azon alapult, hogy az Egyesült Államok vezette egy­pólusú neoliberális világrend fennmarad a belátható jövőben, és Európa élvezheti annak minden előnyét. Ez a gondolkodásmód három pillérre vezethető vissza: az Egyesült Államok által garantált nemzetközi biztonságra, az Oroszországból származó olcsó energiára és arra a kínai, illetve most már részben indiai felvevőpiacra, amely folyamatosan igényt tart az európai árura. Közben azonban kitört az ukrajnai háború, az Európai Unió tehát kényszerű búcsút intett az orosz energiának. A tagállamoknak foglalkozniuk kell a magasabb energiaköltséggel, az inflációs környezettel, a saját védelmükre is többet kell fordítaniuk, emellett – igazodva az Egyesült Államokhoz – a Kínával fennálló kereskedelmi kapcsolatok is jelentős „kockázatmentesítésen” estek át. Ez enyhén szólva is óriási kihívás elé állítja a jóléti államok fenntartását, az Európai Uniónak pedig – fogalmazzunk így – kevés ötlete van arra vonatkozóan, hogyan kezelje a helyzetet. Az európai parlamenti választás ráadásul amiatt is problémásnak ígérkezik, mert a vörös-tengeri fegyveres konfliktus, illetve az Izrael és a Hamasz közötti háború várhatóan felpörgeti majd az inflációt, méghozzá épp májusra vagy júniusra, tehát közvetlenül a voksolás előtt. A pánik nagy fejtörést okozhatott, mert ha az infláció épp a legrosszabbkor, a választás előtt robban be, akkor a lakosság a nacionalista pártok mellé húzza be az ikszet.