Videón, ahogy vak gyerekek segélykoncertjét vágják haza palesztinpárti aktivisták

Tízezer ember koncertélményét zavarta meg az a néhány palesztinbarát tüntető, akik egy karácsonyi segélykoncertre, a Vision Australia Carols by Candlelight nevű rendezvényére rontottak be, amit egyébként a Channel 9 tévécsatorna is közvetített, írta meg a The New York Post.

A tüntetők áttrappoltak a színpadon, és Gázáról kiabáltak a tömeg felháborodott hurrogása közepette, amíg a biztonságiak végül le nem kapcsolták őket.

A műsorvezetők végig empatikusan kezelték a helyzetet, egyikük megjegyezte, hogy „mindenkinek megvan a maga … pillanata. … Nagyon nehéz időszak ez ezen a világon… Nagyon sok fájdalom van odakint, amit az emberek átélnek”.

Mások kevésbé voltak elnézőek, Darren Grimes, a GB News konzervatív kommentátora azt mondta: „Nem. Ez a pillanat nem az övék.”

Izrael-párti aktivisták pedig szégyenteljesnek nevezték a cselekedetet, ami egy olyan koncertet zavart meg, amelynek teljes bevételét vak vagy gyengénlátó családokra fordítják-

Emlékezetes, nem ez az első eset, hogy palesztinbarát tüntetők botrányt okoznak; az Egyesült Államokban tragédiába is torkollott egy hasonló rendezvény, miután egy 69 éves zsidó férfi belehalt fejsérüléseibe, amit egy palesztinpárti tüntető okozott neki.