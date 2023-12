Őrület: hivatalos papír nélkül is beengedné Kanada a migránsokat

„Kanada nagyszabású programot készít elő az országban illegálisan élő és dolgozó több százezer, hivatalos iratokkal nem rendelkező bevándorló egy részének legalizálására” – közölte csütörtökön Marc Miller bevándorlási miniszter.

A miniszter a Globe and Mail című angol nyelvű helyi napilapnak adott interjújában elmondta, hogy tavasszal tervezi bemutatni a tervet.

Az itt lévő emberek legalizálásáról országos vitát kell folytatnunk

– közölte.

Elmondása szerint 300-600 ezer ember él szabálytalanul Kanadában, gyakran évek óta, és a kitoloncolás fenyegeti őket.

A Globe and Mail szerint az új programba azok is bekerülnének, akik legálisan, ideiglenes munkavállalóként vagy külföldi diákként léptek be az országba, és a vízumuk lejárta után is az országban maradtak.

Az elmúlt hónapokban a kormány számos találkozót tartott a papírok nélküli migránsok egyesületeivel és társadalmi szervezetekkel, hogy összeállítsa a legalizálási tervet, amely az ország történetében a legnagyobb lenne.

A 40 milliós lakosságú Kanadában 2022-ben rekordméretű népességnövekedés volt a bevándorlók beáramlásának köszönhetően. Ottawa azt tervezi, hogy 2025-ig évente ötszázezer bevándorlót fog befogadni.

(MTI)

***