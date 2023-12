Rasszizmus miatt nyert pert a brit hadsereg ellen egy rasztahajú katona

Rasszizmus miatt perelte be a brit hadsereget az első rasztahajú gárdista, és nyert – írja a BBC.

Dwight Pile-Gray 37 éves kora óta, 2005-től szolgált a brit haderőnél, ő volt az első, akinek engedélyezték a rasztahaj viselését. Pile-Gray kontyban hordta a haját, nem nyírta azt le.

Elmondása szerint 15 éves pályafutása alatt – melynek során megjárta a medvebőr kucsmát viselő Gránátos Gránátezred kürtösi pozícióját is – folyamatosan tapasztalt különböző rasszista megnyilvánulásokat. Ezek egy része (például az olyan kérdések, hogy rasztaként miért nem pacifista, vagy hogy drogozik-e) Pile-Gray szerint leginkább a katonatársai tudatlanságából fakadtak, de voltak keményebb beszólások is. Többek között olyanok is, amik a nemi szervét becsmérelték, sőt többször lenégerezték.

2021-ben aztán nyílt összetűzésbe került katonatársaival, az ügy vége pedig az lett, hogy fegyelmi eljárást indítottak vele szemben fegyelemsértés okán.

Ekkor hagyta ott a sereget Pile-Gray, aki távozásával egy időben szolgálati panaszt tett. Az elutasítás után a munkaügyi bírósághoz fordult, amely nemrég kimondta: hátrányos megkülönböztetés érte az őrmestert a hadseregnél, és nem volt jogszerű az ellene indított fegyelmi eljárás sem.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/EPA/ANDY RAIN)