Orbán Viktor: Ukrajna EU-s tagságának tárgyalását ne tűzzék napirendre, mert megbomlana az európai egység

A csütörtöki kormányinfó után Orbán Viktor is megjelent a Kossuth Rádióban péntek reggel, hogy szokásos interjújában az aktuális kérdésekre válaszoljon. A kormányfőt először a Charles Michel történt találkozóról kérdezték.

„Nem szabad engedni, hogy beleszorítsanak olyan helyzetbe, amiben lelkiismerefurdalásunk legyen”

„Magyarország nem vétózik. Olyan, hogy vétó, nincs. Magyarország meg fog akadályozni döntéseket, de az európai alapszerződések szerint, olyan hogy vétó nincs. Vannak bizonyos tárgykörök, amelyekben akkor jönnek létre döntések, ha mindenki egyetért. Nem arról van szó, hogy már született egy döntés, és mi megakadályozzuk: nem jött létre még döntés” – jelentette ki a miniszterelnök az Ukrajna EU-s tagságáról szóló vitáról. Hozzátette: szerinte a háborúban álló ország csatlakozási tárgyalásainak megkezdése most nem magyar érdek, ezért azt javasolta, hogy most ne tűzze napirendre az Európai Tanács, mert megbomlana az európai egység. A miniszterelnök szerint bár a fenti fejtegetés nagyrészt filozófiai alapú, de igenis fontos, mert

nem szabad engedni, hogy beleszorítsanak minket olyan helyzetbe, amiben lelkiismeretfurdalásunk legyen.

Ukrajna EU-s tagságáról szólva a miniszterelnök elmondta: az erre vonatkozó javaslat nincs előkészítve, mindenkivel tárgyalni kell, az érdekeket össze kell hangolni, és azután kell előterjesztést tenni.

A csatlakozásról szóló tárgyalásnak emiatt meglátása szerint még nem is szabad megkezdődnie.

„Számos kérdés van, amire nem tudjuk a választ: Ukrajna háborúban áll, és másként működik a jogrendje mint egy békés országnak” – jelentette ki Orbán Viktor, aki beszélt a magyar gazdák képviselőivel is. Ők szintén azt mondták, hogy a világ egyik legnagyobb gabonaexportőrének EU-s csatlakozása magyar termelők sokaságát teheti tönkre.

A miniszterelnök szerint először stratégiai partnerségi megállapodásra lenne szükség, amely állapot 5-10 évig is tarthat, aztán majd utána lehetne gondolkodni arról, hogyan tovább. „De a mi véleményünket soha senki nem kérdezte meg, csak elénk löktek egy darab papirost, hogy ez az álláspont. Na, ez így nem megy” – mondta Orbán.

A kormányfő ismertette saját javaslatát is: szerinte

ha pénzre va szüksége Ukrajnának, akkor hozzunk létre egy államközi pénzalapot, ahova minden ország rakhat be pénzt, aki akar, és ne a közös uniós pénzből küldjünk forrásokat az ukránoknak.

A miniszterelnök egy példát hozott: a fociban 11 játékos megy fel a pályára, de nagyobb eséllyel nyernek, ha van egy 12. csapattag is – a közönség. Ez a helyzet az EU-s viták és a nemzeti konzultáció viszonylatában is. Orbán leszögezte: azért van szükség a nemzeti konzultációra Orbán szerint, hogy a magyar kormány nagyobb támogatást kapjon ebben a kérdésben. Mindenki támogatására szükség van, „mert ez erőt ad”, ő mindenkit arra bíztat, hogy „szánjon pár percet a hazájára”.

A kérdés tágabb perspektíváját illetően Orbán kifejtette: a történelemben mindig nálunk nagyobb birodalmak voltak körülöttünk, de nekünk nincs szükségünk arra, hogy más megmondja, hogyan éljünk. Ezeréves kultúránk is segített túlélni a nehéz időszakokat, de mindig voltak olyanok itthon, akik nem bíztak ebben, és inkább betagozódtak volna egy nagyobb birodalom alá. Ezt kívülről is segítik általában, legutóbb az amerikaiak, akik bele akartak préselni minket egy háborús álláspontba. „Amikor választások lesznek, akkor az embereket arra próbálják rávenni, hogy ne nemzeti kormány legyen Magyarországon” – idézte fel a 2022-es millió dollárnyi kampánypénz ügyét Orbán. „Ez a dollárbaloldal, akik amerikai meg brüsszeli pénzekből próbálnak beavatkozni a belügyeinkbe. mondta. Ezt a törvény tiltja Magyarországon, de a magyar egy tehetséges nép, ezért megtalálja a kiskapukat, ezt tette a dollárbaloldal is, ezért van szükség a szuverenitásvédelmi intézkedésekre” – tette hozzá a kormányfő.

„2023-ban azért dolgoztunk, hogy ne legyen rosszabb, 2024-ben azért fogunk dolgozni, hogy jobb legyen”

A következő téma a gazdaság volt. A miniszterelnök elmondta: ha ránézünk 2023-ra, ez volt a legveszélyesebb év. Orbán 2024-et már reményteljes esztendőnek nevezte,

mint mondta, idén azért dolgoztunk, hogy ne legyen rosszabb, jövőre pedig már azért fogunk dolgozni, hogy jobb legyen.

Orbán Viktor a minimábéremeléssel kapcsolatban azt mondta, hogy az mindig jó hír, emellett a kormány a nyugdíjakat mindenképp hat százalékkal emeli majd, még akkor is, ha öt százalékos az infláció. „Pontos elszámolás, hosszú barátság” – jegyezte meg a kormányfő.

Orbán ismét leszögezte: Magyarország számára a bezárkózás nem megfelelő gazdaságpolitika, jó gazdasági kapcsolatokra van szükség a keletiekkel is. Ezért –mondta a miniszterelnök – mint egy „mérgezett egér”, egyik nap Svájcban, másik nap Argentínában, harmadik nap Kínában tárgyalok.

Orbán külön kiemelt egy „jó hírt” is, megemlítve hogy egy minapi statisztika szerint a 40 év alatti magyarok több mint 75 százalékának van már saját otthona. Ez komoly teljesítmény a kormányfő szerint, aki hozzátette: ő mindig saját tulajdon pártján állt a bérlakásvitában, mert az nagyobb biztonságot ad.