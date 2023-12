Az osztrák választás esélyese is Orbánnal ért egyet: Ukrajna nem csatlakozhat az Európai Unióhoz!

Az FPÖ a jövő ősszel esedékes osztrák választások toronymagas esélyese. 2022 júniusa óta töretlenül emelkedő támogatottsága mostanra elérte a 30 százalékot.

Az utána következő Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 24, a jelenleg kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) 21 százalékon áll a POLITICO Poll of Polls közvélemény-kutatási átlaga szerint.

Magyarország és Ausztria együttműködése a néppárti kormány alatt is kiemelkedő volt,

nyugati szomszédunk fontos partner volt a migráció kérdésében és háborús ügyekben is, s arra is volt példa, hogy miniszterelnök távollétében Karl Nehammer osztrák kancellár képviselte Magyarország álláspontját az Európai Tanácsban. A POLITICO a december 14-15-én esedékes utolsó idei Európai Tanács előterében is magyar-osztrák titkos szövetséget sejt: míg Magyarország egyelőre teljesen elzárkózik az Ukrajnával való csatlakozási tárgyalások megkezdésétől, Ausztria Bosznia-Hercegovina tárgyalásainak megkezdéséhez kötné azt – azaz valószínűleg ők sem sürgetnék Ukrajna belépését túlzottan. Az FPÖ esetleges hatalomra kerülésével még szorosabb osztrák-magyar együttműködés várható.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán