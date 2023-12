Magyar szemmel Lengyelország szívében

„A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem.” Sokaknak talán még most is ismerősen cseng az azóta már mémmé vált Soproni-reklám szövegrészlete Száraz Dénes előadásában. Sokféle fogadtatásban részesült a reklám, de magam is úgy gondolom, hogy különleges az anyanyelvünk.

Azt viszont egyáltalán nem gondoltam volna úgy két éve, hogy a világ második legszebb és legnehezebb nyelvét fogom tanulni: a lengyelt. Persze az, hogy kinek mi nehéz, száz százalékig személyes. Objektíve nyilván nem állja meg a helyét, hogy ez a szláv nyelv lenne az ezüstérmes, mindenesetre az ember óhatatlanul eltöpreng, amikor a családi, baráti összejövetelek alkalmával vissza-visszatér az a tréfálkozás, hogy aki ezt a két nyelvet tudja, az szinte már szupererő birtokában van.

Barátság

Nem vagyok híve a népcsoportokra kivetített sztereotípiáknak, akkor sem, ha pozitív hangvételűek – a lengyel–­magyar barátságot mégis egyből érezni, amint az ember az országba lép. Persze könnyű temetni a világ­politika eseményeinek tükrében, ahogy egyesek meg is tették a közéletben. Két dologgal azonban nem számoltak. Az egyik az, hogy a világpolitika is folyamatosan változóban van – még egy olyan helyzetet sem lehet egyértel­műen feketén-fehéren leírni, amilyen az orosz–ukrán háború, illetve Ukrajna feltétel nélküli támogatása. Legalábbis egy rövid epizódot tekintve biztosan nem. A második: előfordult már a történelemben, hogy a két baráti ország egészen más úton haladt.

A közösség összehúzó ereje megakadályozza azt, hogy egyéni szigetekből álljon a társadalom”

Például a második világháború idején azt gondolhatta az egyszerű ember, hogy végleges, be nem gyógyuló és meg nem gyógyítható sérülés következett be a két ország kapcsolatában. És minden valószínűség szerint most is tévedni fognak, akik hasonlót vizionálnak.