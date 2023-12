Kizárták Trumpot az elnöki előválasztásról

A Guardian arról ír, hogy a coloradói legfelsőbb bíróság kedden alkalmatlannak nyilvánította Donald Trumpot az elnöki hivatalát betöltésére, az amerikai alkotmány felkelési záradéka alapján.

A bírák elrendelték: törlik az állam elnökválasztási előválasztási szavazólapjáról Trumpot, miután

szerintük 2021. január 6-án a Capitoliumban lázadást követett el.

Az ország legfelsőbb bíróságán valószínűleg később döntés születik majd ugyanerről az ügyről.

A Guardian szerint a döntés hatással lesz Trump státuszára a jövő évi általános választásokon is. Coloradót amúgy is biztonságosan demokrata pártinak tartják, vagyis Joe Biden valószínűleg Trump „sorsától függetlenül” is el fogja vinni az államot.

A nagy kérdés: „amennyiben a legfelsőbb bíróság helybenhagyja a colorádói döntést, akkor az országos szinten értendő-e,

vagy ahhoz hasonlóan egyes állami megállapítási folyamatok lesznek-e szükségesek hozzá?”

Trump kampányának szóvivője természetesen közölte, hogy megtámadják a döntést.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Foley