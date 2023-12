Így védekezett a bíróságon Bródy János börtönre ítélt fia

„Ti és őszintén szólva az FRB (a bank neve – a szerk.) a koronavírus-járvány kellős közepén

nehéz anyagi helyzetbe juttattatok ezzel a hirtelen, végkielégítés nélküli felmondással”

– idézték a per egyik tárgyalásán Bródy egy volt kollégájának írt levelét. Majd így folytatta: „Véleményem szerint ez különösen durva és kegyetlen lépés volt, tekintve a két éves szolgálatomat és kemény munkámat, jóhiszemű hozzáállásomat és a kiváló teljesítményemet. Egy USB-lejátszó csatlakoztatása és a film nézése, amikor valaki beteg, nem indokolja ezt a lépést” – folytatódik a levél.

A bank 2020 márciusában, a pandémia kezdetén azért mondott fel azonnali hatállyal Bródynak, mert a férfi pornográf tartalmú videókat nézett a céges laptopján. Az informatikus az első tanúvallomásában azonban azt állította, nem tudta, mi van az USB-háttértárolón, amelyet a bank tulajdonában lévő gépbe dugott, kijelentette, egy barátjától kapta az USB-meghajtót és azt hitte, a Mátrix című film van rajta, azt akarta megnézni betegen feküdve otthon.

Bródyt azonban nem az állítólagos felnőttfilmes videózás miatt ítéltek el, hanem mert a felmondása után meghekkelte a bank rendszerét,

letörölt fontos adatokat, amellyel a vád szerint több mint 220 ezer dollár kárt okozott.

Ráadásul ezek után nem szolgáltatta vissza a banknak a céges gépet. Majd amikor elkezdődött a nyomozás az ügyben, a rendőröknek is hazudott, amely szintén bűncselekménynek minősül az Egyesült Államokban. Beismerő vallomása mentette meg Bródy Dánielt az évtizedes börtöntől: két évig így is ülnie kell. Emellett arra is kötelezték, hogy fizessen meg 529 ezer dollár büntetést.