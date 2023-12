Financial Times: Ukrajna szövetségesei a konfliktus befagyasztását akarják és azt úgy tálalni, mint ukrán győzelem

Még Ukrajna leglelkesebb szövetségesei közül is néhányan arról tárgyalnak, hogy meg kell győzni Volodimir Zelenszkijt a következőről: „fogadja el a befagyasztott konfliktust és nyilvánítsa győzelemnek” Vlagyimir Putyin orosz elnök felett – legalább is erről ír egy volt amerikai tisztviselőre hivatkozva a Financial Times.

Meg kell fordítanunk a narratívát, és azt kell mondanunk, hogy Putyin vesztett”

– fogalmazott a forrás.

Azt már a cikkíró teszi hozzá, hogy egy ilyen elképzelés mögött az állna, hogy a konfliktus „de facto befagyasztására” törekednének a felek, ami azt jelentené, hogy az ukrán erőket védekező állásba helyeznék, hogy megakadályozzák a további orosz előrenyomulást.

A szerző szerint egy ilyen forgatókönyv esetén a harcok intenzitása csökkenne, ami egy olyan fegyverszünethez vezetne, mint amilyen 1953-ban a koreai háborúban a harci cselekmények beszüntetéséhez vezetett.

